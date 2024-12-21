مشاهير العرب - طرح البرومو التشويقي لفيلم 6 أيام» لـ آية سماحة وأحمد مالك (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 07:56 مساءً - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم 6 أيام» البرومو التشويقي له عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، اليوم السبت، وذلك استعدادا لعرضه في الفترة المقبلة.

فيلم 6 أيام» من بطولة آية سماحة وأحمد مالك، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان في أولى تجاربه الإخراجية في السينما.

وأظهر البرومو التشويقي لفيلم 6 أيام» الحالة التي يظهر عليها أحمد مالك بعدما يواجه الرفض من آية سماحة، الأمر الذي يضعه في حالة غير متزنة.

أحداث فيلم 6 أيام»

تدور أحداث فيلم 6 أيام» حول «يوسف وعالية» بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟

والعمل دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

ويشارك أحمد مالك في بطولة العمل عدد من نجوم الفن أبرزهم: آية سماحة، والفيلم من تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان، وهي التجربة السينمائية الأولى له.

آخر أعمال أحمد مالك

وعرض للفنان أحمد مالك خلال الفترة الماضية مسلسل مطعم الحبايب، على منصة «شاهد vip»، وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا.

ودارت أحداث المسلسل في إطار 12 حلقة، حول أبو المجد، الذي يمتلك مطعم في أحد الأحياء، ويدخل في خلافات ومناوشات بشكلٍ شبه يومي مع أصحاب المطاعم المجاورة له، من منطلق المنافسة فيما بينهم، لكن تجمعهم بالنهاية حالة من الوحدة والترابط دون التسبب في أي ضرر.