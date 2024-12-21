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أحمد الشرع يعلن دمج الفصائل العسكرية السورية في مؤسسة واحدة - أخبار كلمتك

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أحمد الشرع يعلن دمج الفصائل العسكرية السورية في مؤسسة واحدة - أخبار كلمتك

أحمد الشرع يعلن دمج الفصائل العسكرية السورية في مؤسسة واحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:45 مساءً - أعلنت  إدارة العمليات العسكرية في سوريا، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن  أحمد الشرع ناقش خلال لقائه مع الفصائل العسكرية السورية شكل المؤسسة العسكرية الجديدة.

 

الشرع يدمج الفصائل العسكرية بمؤسسة واحدة 

وقالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا في بيانها: "إن  أحمد الشرع أعلن أن الفصائل العسكرية ستدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت القيادة العامة في سوريا تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة.

تكليف  أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية

ولم ترد معلومات  بشأن مؤهلات الشيباني لتولي المنصب.

كما عينت السلطات السورية الجديدة عزام غريب، المعروف بلقب "أبو العز سراقب"، محافظًا لمحافظة حلب، ويعد غريب أحد أبرز قادة "الجبهة الشامية" التابعة لما يُعرف بـ"الجيش الوطني السوري".

ووفقًا لصفحات إخبارية سورية، فإن غريب من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب عام 1985، وهو من سكان مدينة حلب. حصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بينجول التركية، بالإضافة إلى دراسته طب الأسنان وهندسة التحكم الآلي والأتمتة بجامعة حلب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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