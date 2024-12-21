انفجار في ماكينة صراف آلي في سان بطرسبورج الروسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:45 مساءً - قال مصدر في وكالات إنفاذ القانون الروسية اليوم، بأن انفجارا وقع في ماكينة الصراف الآلي لفرع أحد البنوك في مدينة سان بطرسبورج.

انفجار بنك بمدينة سان بطرسبورج

وكتبت وسائل إعلام محلية أن أي إصابات لم تقع في صفوف المواطنين، بحسب البيانات الأولية.

ويُزعم أنه تم تفجير ماكينة الصراف الآلي، كما هرعت وحدات الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث في شارع سريدني أوختينسكايا.

فجر شخص مجهول جسما غريبا بالقرب من أجهزة الصراف

وفي حالة مشابهة، فجر شخص مجهول جسما غريبا بالقرب من أجهزة الصراف الآلي في فرع أحد البنوك في مدينة موسكو، وقال مصدر في وكالات إنفاذ القانون لوكالة "تاس": “دخل رجل مجهول المبنى واقترب من أجهزة الصراف الآلي وقام بتفجير جسم مجهول".

وأعلنت الشرطة الروسية اعتقال الرجل وفتحَ تحقيق في الواقعة، لافتة إلى أن أحدًا لم يصب نتيجة الحادث.

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