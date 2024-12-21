التجنيس سلاح منتخب الإمارات للفوز بكأس خليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - يشهد اليوم السبت انطلاق فعاليات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26"، التي تستضيفها دولة الكويت.

وتستمر هذه البطولة الكروية المثيرة حتى الثالث من يناير عام 2025، حيث تتنافس 8 منتخبات خليجية على اللقب.

ويستعد منتخب الإمارات لمواجهة صعبة اليوم أمام قطر في الجولة الأولى من خليجي 26.

9 لاعبين مجنسين

ولجأت الكرة الإماراتية إلى الاستعانة بعدد من اللاعبين المجنسين، لتدعيم صفوف منتخبها الوطني الأول في السنوات الأخيرة، بعد السماح للمقيمين على أرضها، بالمشاركة مع أنديتها في البطولات المحلية، واستيفاء هؤلاء اللاعبين للشروط المحددة من قبل الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا"، يتم ضمهم لصفوف المنتخبات الإماراتية.

وتم اختيار الثلاثي من بين المحترفين الأجانب في الدوري الإماراتي، وهم فابيو دي ليما وكايو كانيدو، وسبستيان تيجالي.

وارتفع عدد اللاعبين المجنسين في القائمة التي اختارها البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، إلى 9 من 26 لاعبا.

وهم سولومون سوسو لاعب وسط العين، ولوكاس بيمنتا مدافع الوحدة، اللذين تم ضمهما للمرة الأولى في القائمة الحالية للمنتخب الإماراتي.

ومعهما كوامي كويدو مدافع العين، وماركوس ميلوني لاعب وسط الشارقة، وماكانزي هانت لاعب فليتوود الإنجليزي، وعصام فايز لاعب عجمان، وبرونو أوليفيرا مهاجم الجزيرة، وفابيو دي ليما وكايو كانيدو لاعبي الوصل، على أمل الوصول إلى التتويج بكأس الخليج للمرة الثالثة في تاريخ المنتخب الإماراتي.

وحقق المنتخب الإماراتي لقب كأس الخليج مرتين في "خليجي 18" بالإمارات 2007، و"خليجي 21" بالبحرين عام 2013، وحل وصيفا أعوام 1986، 1988، 1994 و2017.

يشهد حفل الافتتاح الذي لن تتجاوز مدته 22 دقيقة، عروضًا مبهرة تحكي قصة تاريخ دورات كأس الخليج.

كما يسلط الحفل الضوء على عراقة هذه البطولة وتاريخها الحافل بالإنجازات، لا سيما إنجازات المنتخب الكويتي الذي احتكر اللقب في الدورات الأربع الأولى وكان الأكثر تتويجًا باللقب بعشر مرات، بالإضافة إلى ذلك، سيعرض الحفل رؤية مستقبلية للكويت في مساعيها لاستعادة الريادة.



المنتخبات المشاركة في خليجي 26

وتشارك في هذه البطولة منتخبات الكويت (المضيف)، والإمارات، والسعودية، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والعراق، واليمن.



تم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، وستقام المباريات على ملعبين رئيسيين هما: استاد جابر الأحمد الدولي وإستاد جابر مبارك الحمد الصباح.

جدول مباريات خليجي 26

الجولة الأولى: السبت 21 ديسمبر 2024:

الكويت × عمان – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد جابر الأحمد الدولي.

الإمارات × قطر – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

الأحد 22 ديسمبر 2024:

العراق × اليمن – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

السعودية × البحرين – الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024:

عمان × قطر – (4:25 عصرًا بتوقيت القاهرة).

الإمارات × الكويت – (7:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

الأربعاء 25 ديسمبر 2024:

اليمن × السعودية – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة

البحرين × العراق – الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الجولة الثالثة: الجمعة 27 ديسمبر 2024

الإمارات × عمان – (5:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

الكويت × قطر – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

السبت 28 ديسمبر 2024:

السعودية × العراق – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

اليمن × البحرين – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

نصف النهائي: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية – التوقيت والمكان سيحددان لاحقًا.

أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى – التوقيت والمكان سيحددان لاحقًا.

النهائي:الجمعة 3 يناير 2025

المباراة النهائية – إستاد جابر الأحمد الدولي، التوقيت سيحدد لاحقًا.

المباراة الافتتاحية بين منتخب الكويت وعمان

وتشهد المباراة الافتتاحية مواجهة قوية بين منتخب الكويت، المستضيف للبطولة، ومنتخب عمان، وتقام هذه المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي، وهو نفس الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية.

وتقام مباراة الكويت وعمان في خليجي 26 في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية والكويت والتاسعة بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وعمان في كأس الخليج العربي

Sharjah Sport HD

Bahrain Sports HD

AD Sports HD 1

Kuwait Sports HD

Al Iraqiya Sports HD

Oman Sport HD

Al Kass One HD

SSC NEWS HD

Dubai Sports HD 1

جدير بالذكر أن منتخب العراق قد توج بلقب النسخة الماضية من كأس الخليج، وذلك بعد فوزه على منتخب عمان بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد البصرة الدولي، وبذلك، يكون منتخب العراق قد حقق لقبه الرابع في تاريخ البطولة.

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