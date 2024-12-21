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مشاهير العرب - «أنبل النبلاء».. تأثر يحيي الفخراني بسبب نبيل الحلفاوي في حفل الأفضل 2024 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «أنبل النبلاء».. تأثر يحيي الفخراني بسبب نبيل الحلفاوي في حفل الأفضل 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أنبل النبلاء».. تأثر يحيي الفخراني بسبب نبيل الحلفاوي في حفل الأفضل 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 03:06 مساءً - تأثر يحيي الفخراني بسبب نبيل الحلفاوي.. شهد حفل توزيع جوائز الأفضل 2024 في مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، أمس الجمعة، لحظة مؤثرة أثناء تكريم الفنان يحيى الفخراني ، إذ حصل الفخراني على جائزة إنجاز العمر تقديرا لمسيرته الفنية وأعماله البارزة التي أثرت الفن المصري في السينما والدراما، وأثناء استلامه الجائزة وجه الشكر لإدارة المهرجان على تكريم الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بجائزة إنجاز العمر.

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نبيل الحلفاوي

أنبل النبلاء وأصدق الأصدقاء

وأضاف الفخراني، أن نبيل يستحق هذا التكريم بكل جدارة، وربطتني به علاقة قوية على مدار سنوات، إذا تحدثت لليوم التالي لن يكفي، إذا اختصرنا نبيل الحلفاوي في جملة، ستكون أنبل النبلاء وأصدق الأصدقاء، ووجه شكر لإدارة المهرجان لتكريم نبيل الحلفاوي.

نبيل الحلفاوي

جائزة إنجاز العمر

وتكون جائزة إنجاز العمر هي جائزة مستحدثة يقدمها مهرجان الأفضل للمرة الأولى بداية من عام 2024، برعاية شبكة تليفزيون النهار، لشخصيات أيقونية ساهمت بإنجازها والمشرف في نهضة وتقدم مجالات عملها ودعم القوة الناعمة المصرية وتفوقها.

يحيي الفخراني

مهرجان الأفضل

ينظم مهرجان الأفضل موقع وشوشة ويتولى رئاسته الشرفية الفنان الكبير محمود قابيل، والإعلامية سهير جودة مشرف عام، ويمنح جوائزه هذا العام ولأول مرة منذ انطلاقه، بناءا على استفتاء الجمهور، واختيارات لجنة التحكيم معا، لضمان معايير اختيار أكثر دقة ونزاهة سعيا تحت شعار الأفضل.. لمن يستحق.

مهرجان الأفضل

تضم لجنة التحكيم، إلى جانب الرئيس الشرفي للمهرجان العديد من الشخصيات، منها المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميين سوزان حسن، ورولا خرسا، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف، والكتاب الصحفيين عماد الدين حسين ومصطفى عمار، وخالد البرماوي، والكاتبة أميرة سيد مكاوي، والكاتبة نسمة يوسف إدريس، والدكتور خالد منتصر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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