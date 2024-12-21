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الهتار يترأس أول اجتماع للفريق القانوني لمجلس القيادة الرئاسي في عدن - أخبار كلمتك

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الهتار يترأس أول اجتماع للفريق القانوني لمجلس القيادة الرئاسي في عدن - أخبار كلمتك

الهتار يترأس أول اجتماع للفريق القانوني لمجلس القيادة الرئاسي في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 03:07 مساءً - كلمتك/خاص:

ترأس القاضي حمود الهتارـ رئيس الفريق القانوني لمجلس القيادة الرئاسي،  اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ، أول اجتماع للفريق القانوني لمناقشة الأعمال المنجزة للفريق للفترة الماضية ، وإقرار مشروع اللائحة التنظيمية.   
ويناقش الاجتماع ، الذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة  غالبية أعضاء الفريق  ، خطة عمل الفريق للعام الجديد 2025م ، وآلية انتخاب نائب رئيس الفريق والمقرر ، إضافة إلى استعراض تقرير مصروفات الدفعة الأولى من موازنة الفريق ، ومناقشة مايستجد من أعمال.   
وفي كلمته الأفتتاحية ، أكد القاضي الهتار أن الفريق يسعى إلى إثبات وجوده في الواقع كهيئة من هيئات إعلان نقل السلطة ، وتعزيز دوره ليصبح مرجعاً قانونيا ُ يحظى بثقة واحترام القيادة السياسية والشعب والمراكز والهيئات القانونية المعترف بها إقليميا ودولياً ، ولن يتحقق ذلك إلا بتظافر كافة جهود أعضاء الفريق .. وشدد على أهمية الإلتزام بالدستور والقانون وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية ، وضرورة التحلي بالحياد عند إعداد الدراسات والبحوث ومناقشتها وإبداء الإراء القانونية.   
وأوضح الهتار .. أن الفريق القانوني أنجز مهمته الأولى المتمثلة في صياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والإقتصادي ، وتم تسليمها لرئيس مجلس  القيادة الرئاسي الدكتور / رشاد العليمي في31 مايو 2022م.   
وجدد الهتار الدعوة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والأعضاء باستكمال إجراءات إصدار القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والإقتصادي.   
وأكد الهتار .. ثقته بحسن استجابة مجلس القيادة لهذه الدعوة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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