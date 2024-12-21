جبران والمطيري يبحثان الاستعدادات لاجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، مع فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية «إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية»، وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة، لمناقشة العديد من الملفات المشتركة.

وبحث الوزير بصفته رئيس مجلس إدارة المنظمة مع المدير العام فايز المطيري، الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية، نهاية فبراير المقبل، وكذلك المؤتمر العام خلال شهر ابريل 2025، الذي يحضره أطراف العمل العرب الثلاثة من وزراء عمل، وممثلي أصحاب أعمال وعمال.

وأكد جبران على أن الدولة المصرية مع كل عمل عربي مشترك يحقق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه أشاد المدير العام فايز المطيري بجهود الدولة المصرية، وتحقيق الاستقرار في مجالات العمل من خلال تشريعات متوازنة لصالح أطراف العمل الثلاثة، وكذلك النهضة الصناعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانعكاس ذلك على حماية حقوق العمال والتشجيع على الاستثمار المحلي والاجنبي.

كما أشاد بتوجهات ورؤية وزير العمل المصري، رئيس مجلس إدارة المنظمة، بشأن أهمية دعم الاتحادات العمالية العربية، خلال الفترة المقبلة، لتقوم بدورها في التنمية كشركاء مع الحكومات وأصحاب الأعمال.