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العراق يؤكد دعم سوريا والمحافظة على سيادتها ووحدتها - أخبار كلمتك

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العراق يؤكد دعم سوريا والمحافظة على سيادتها ووحدتها - أخبار كلمتك

العراق يؤكد دعم سوريا والمحافظة على سيادتها ووحدتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 05:30 مساءً - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت إننا  نؤكد على مساعدة السوريين في إدارة شؤون بلادهم دون أي تدخل يتجاوز سيادة ووحدة سوريا".

 

العراق يعيد مئات الجنود السوريين إلى دمشق 

وأضاف محمد شياع السوداني: "نعمل على تقييم الأوضاع في سوريا من أجل اتخاذ القرارات اللازمة".

ويوم الخميس الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى الجانب السوري.

وجاء في بيان خلية الإعلام الأمني في العراق أنه تم إعادة 36 سوريا أمس من العاملين في منفذ البو كمال إلى بلادهم بناء على طلبهم.

 

دخول فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة

وفي وقت سابق، وعقب سقوط نظام بشار الأسد، عقب دخول فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، فر مئات الجنود السوريين إلى العراق.

وفي الـ 7 من شهر ديسمبر الجاري ذكرت  وكالة الأنباء العراقية، أن بغداد استقبلت أكثر من ألف جندي من الجيش السوري عبر معبر القائم في محافظة الأنبار.

العراق يستقبل ألف جندي سوري عبر معبر القائم 

و قال مسئولون محليون ومصادر أمنية،  إن عشرات من  الجنود السوريين دخلوا العراق عبر معبر القائم الحدودي بالتنسيق مع القوات العراقية، بحسب ما أوردته رويترز.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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