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العراق يحبط مخططا لداعش لاستهداف مدينة كركوك - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 05:30 مساءً - كشف مصدر أمني عراقي، أن العراق أحبط مخططًا لتنظيم داعش لاستهداف مركز مدينة كركوك.

 

العراق يحبط مخططًا لاستهداف كركوك

وأشار إلى أن قوات الأمن العراقي اعتقلت المتورطين في الهجوم بعد مداهمات في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأفاد المصدر بحسب تقرير إخباري، أن العملية الاستباقية تأتي في إطار سلسلة من العمليات العسكرية التي نفذتها الأجهزة الاستخبارية العراقية لملاحقة فلول تنظيم داعش في أعقاب التوترات الأمنية والسياسية في سوريا".

وأضاف أن "المعلومات الاستخباراتية الدقيقة أسفرت عن القبض على مجموعة من عناصر التنظيم، بينهم قياديون، في مناطق متفرقة من كركوك.

 

المجموعة كانت تخطط لشن هجوم إرهابي على مركز المدينة باستخدام انتحاريين

وتابع المصدر أن المجموعة كانت تخطط لشن هجوم إرهابي على مركز المدينة باستخدام انتحاريين اثنين من الجنسية الأجنبية، كان من المقرر استقدامهما من جبال حمرين، إلا أن الأجهزة الاستخبارية، بفضل معلوماتها الدقيقة، تمكنت من إحباط الهجوم وكشف خيوط الشبكة الإرهابية.

وأشار المصدر إلى أن داعش يسعى للعودة إلى الساحة العراقية عبر تنفيذ عمليات نوعية تهدف إلى إعادة التنظيم للواجهة الإعلامية، حيث تدفع قياداته بعناصرها المتخفين في الجبال إلى النزول إلى المدن الحضرية لتنفيذ عمليات إرهابية".

وأعرب العراق عن مخاوف من عودة داعش إلى الظهور مجددًا، خاصة بعد التغيرات السياسية في سوريا، حيث نفذ التنظيم أخيرًا عمليات إعدام في بادية ودير الزور.

ورغم إعلان العراق النصر على التنظيم، فإنه لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في جبال حمرين، ومخمور، ومكحول، وصحراء الأنبار.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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