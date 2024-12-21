حاول إنهاء حياتهما معًا، قصة حب نجلاء فتحي وأحمد زكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - كثيرًا ما يخفى عالم الفنن قصصًا عن كبار النجوم، ومن القصص التي أفصح عنها الماكيير الشهير محمد عشوب في تصريحات سابقة قصة حب "نجلاء فتحي وأحمد زكي".

فبعد تعرفهما بدأت قصة الحب بينهما، وكان قد حدد موعد الزفاف، ولكن الراحل أحمد زكي، هرب قبل موعد الحفل، وسط حالة من الصدمة للحضور والعروس، وهو ما دفع "نجلاء" لإنهاء علاقتها به، ومن ثم إعلان خطبتها على شخص من أقربائها على حد قول الماكيير محمد عشوب.

وقال عشوب: "عندما علم زكي بأمر خطوبة نجلاء فتحي، تملكته حالة من الغضب، وعلى الفور حاول التواصل معها، لكنها رفضت التواصل".



مقابلة أحمد زكي ونجلاء فتحى بعد خطبتها



وتابع: “بعد محاولات كثيرة من الفنان أحمد زكي للتواصل مع نجلاء فتحي، رضخت الأخيرة لقراره واتفقت على مقابلته، ”لما وافقت تقابله عدى عليها بالعربية وعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي قلب العربية بيها وبنفسه كان عاوز ينهي حياتهما مع بعض ووقتها تعرض للكسر"، وبعد هذا الحادث انتهت علاقة أحمد زكي والجميلة نجلاء فتحي للأبد.

ويعتبر فيلم "إسكندرية ليه" هو أول عمل جميع نجلاء فتحي وأحمد زكي، وشارك الثنائي في أعمال بعد ذلك منها فيلم " أحلام هند وكاميليا " وفيلم "سعد التيتم".

قدمت نجلاء فتحي ما يزيد على 90 عملا فنيا منوعا بين السينما والدراما منذ دخولها عالم الفن، وكانت بدايتها عندما اكتشفها المنتج عدلي المولد بالصدفة البحتة بعد أن رآها بالإسكندرية وهي في الـ15 من عمرها، وأسند إليها دورا في فيلم "الأصدقاء الثلاثة" عام 1966.



أعمال نجلاء فتحي

ومن أعمالها "أقوى من الأيام، إسكندرية ليه، غدًا سأنتقم، العاطفة والجسد، دمي ودموعي وابتسامتي، نص ساعة جواز، غرام تلميذة، المجانين الثلاثة، أختي، أنف وثلاث عيون،، بدور، الوفاء العظيم، أذكريني".

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