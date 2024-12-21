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بعد نجاحها فى حق "عرب"، تكريم دينا فؤاد في مهرجان “الأفضل”.. صور - أخبار كلمتك

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بعد نجاحها فى حق "عرب"، تكريم دينا فؤاد في مهرجان “الأفضل”.. صور - أخبار كلمتك

بعد نجاحها فى حق "عرب"، تكريم دينا فؤاد في مهرجان “الأفضل”.. صور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 05:35 مساءً - كرم مهرجان الأفضل لعام 2024 النجمة دينا فؤاد، بعد تألقها فى دراما رمضان بمسلسل حق عرب، وظهرت النجمة على الريد كاربت بإطلالة أنيقة وساحرة، حازت على إعجاب الجميع، حيث تألقت بفستان أنيق أبرز جمالها، وحظيت بإشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

 

تكريم الفنانة دينا فؤاد بمهرجان الأفضل


وجاء تتويج الفنانة دينا فؤاد بالتكريم خلال حفل جوائز "الأفضل" تتويجًا مستحقًا لمسيرتها الحافلة بالإنجازات، وتحديدًا بعد تألقها اللافت في مسلسل "حق عرب" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا لافتا، فقد استطاعت دينا، بأدائها المتميز، أن تجسد شخصية "حنان الغرباوي" بعمق وإقناع، مما لاقى استحسان النقاد والجمهور على حد سواء، وحفر اسمها بأحرف من نور في ذاكرة المشاهدين.

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وعبرت دينا فؤاد عن سعادتها بهذا التكريم، ووجهت الشكر للقائمين على الحفل على هذا التقدير، مؤكدة على أهمية تكريم الفنانين ودعم الإبداع الفني.

وتواصل النجمة دينا فؤاد حاليا تصوير مشاهدها في مسلسل "حكيم باشا" مع النجم الكبير مصطفى شعبان، حيث تقدم دور مفاجأة لجمهورها هذا العام ويتوقع أن يكون هذا العمل أحد أبرز مفاجآت الموسم الرمضاني المقبل، حيث يجمع نخبة من النجوم.

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وكانت النجمة دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا بمسلسل حق عرب الذى عرض رمضان الماضى، وتصدرت تريند موقع "إكس" تويتر سابقا، مرتين، واحتل هاشتاج "#دينا فؤاد" المركز الأول في قائمة الأكثر تداولا، وأحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، واستطاعت دينا فؤاد أن تتفوق على نفسها بأداء مميز، وأكدت على نجوميتها المطلقة وأنها فنانة موهوبة تمتلك مقومات النجومية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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