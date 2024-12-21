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مشاهير العرب - الفنان ياسر علي ماهر لـ«الأسبوع»: أقاليم مصر مليئة بالمواهب وهذا هو الغنى الحقيقي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الفنان ياسر علي ماهر لـ«الأسبوع»: أقاليم مصر مليئة بالمواهب وهذا هو الغنى الحقيقي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان ياسر علي ماهر لـ«الأسبوع»: أقاليم مصر مليئة بالمواهب وهذا هو الغنى الحقيقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 01:26 مساءً - أكد الفنان القدير ياسر علي ماهر الأستاذ بأكاديمية الفنون، أن أقاليم مصر مليئة بالكثير من المواهب في مختلف المجالات، ولا نراها في القاهرة، وهناك مواهب كثيرة تخرج من الأقاليم، معتبراً أن ذلك هو الغنى الحقيقي فمصر غنية بعلمائها ومبدعيها وفنانيها ومثقفيها.

وكشف الفنان "ماهر" في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، على هامش مشاركته في أمسية ثقافية وفنية نظمتها اللجنة الثقافية بنادي طنطا الرياضي، بالتعاون مع مؤسسة "القوة الناعمة" للرعاية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، إنه انتهى من تصوير مشاهده في فيلم "الدشاش" إخراج سامح عبد العزيز، في ثاني لقاء يجمعه مع الفنان محمد سعد، مشيراً إلى أن العمل سيكون مفاجأة ويلقى إعجاب الجمهور، ويظهر فيه محمد سعد بشكل جديد ومختلف تماماً عن أدواره السابقة، ويظهر خلال أحداث الفيلم بشخصية طبيب أسنان اسمه سامح ويعيش حياته مع زوجة قبيحة وعفريت سيكون مفاجأة في العمل، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، وتم تصويره بين مصر والمغرب.

كما أعلن عن انتهاءه من تصوير مشاهده ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل «جودر» مع الفنان ياسر جلال قبل انطلاق عرضه في رمضان المقبل، وذلك بعد تحقيق الجزء الأول منه نجاحاً كبيراً في موسم مسلسلات رمضان 2024، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، مشيراً أن أول عمل مسرحي احترافي قدمه المؤلف أنور عبد المغيث كان من إخراجه وهو مسرحية «البصاص».

وتضمنت الأمسية الثقافية والفنية التي نظمتها اللجنة الثقافية بنادي طنطا الرياضي برئاسة الأديب فخري أبو شليب، بعنوان «تأملات كونية في سورة الكهف»، العديد من الفقرات في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وقدم فعالياتها الشاعر إيهاب مصطفى عضو اللجنة الثقافية، وتحدث فيها الناقد والأديب الدكتور صلاح شفيع وتضمنت شرح لغوي وتوضيح لبعض الآيات في سورة الكهف.

كما تضمنت الأمسية فقرة غنائية لأبرز ألحان بليغ حمدي ومحمد فوزي قدمها المطرب الفنان محمد عزت على نغمات عوده وسط تجاوب من الحاضرين، واختتمت الفعاليات بفقرة غنائية للفنان محمد حامد، وأعرب الفنان ياسر علي ماهر، عن سعادته لمشاركته في هذه الأمسية الثقافية، مشيراً أنها متنوعة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان ياسر علي ماهر، كان مشاركته في مسلسل «البيت بيتي 2 من بطولة كريم محمود عبد العزيز والفنان مصطفى خاطر والذي حقق نجاحاً كبيراً من خلاله.

الفنان ياسر علي ماهر يتحدث للأسبوع

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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