الرياضة - 06:16 - «حمدي الحماحمي».. رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:16 مساءً - أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، قراراً بتعيين الدكتور حمدي الحماحمي رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين.

يأتي القرار في إطار حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وقدم الوزير خالص الشكر والتقدير للواء أحمد سليمان رئيس المصلحة السابق على جهوده الكبيرة التي بذلها طوال فترة توليه رئاسة المصلحة، وما تحقق من إنجازات ملموسة خلال تلك الفترة.

يشار إلى أن حمدي الحماحمي الرئيس الجديد لمصلحة دمغ المصوغات والموازين، حاصل على بكالوريوس هندسة الكهرباء تخصص حاسبات وماجستير ودكتوراه فى إدارة الأعمال وذو خبرة سابقة فى مجال صناعة الذهب والأحجار الكريمة.