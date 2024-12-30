«صناعة النواب» توصي بزيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ لبحث معوقات الاستثمار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:51 مساءً - ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء إلى الحكومة في شأن ملفات تتعلق بالقطاع الصناعي.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن معوقات بيئة الاستثمار بالمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ وضرورة إنهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية.

خلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية توحيد جهة الولاية لحل مشكلات المناطق الصناعية، لنتمكن من القيام بدورها في دعم القطاع الصناعي.

وأوصت اللجنة البرلمانية في هذا الصدد، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ، للوقوف على معوقات الاستثمار، وخصوصا فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية في مطوبس.

كما ناقشت لجنة الصناعة خلال اجتماعها، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عبد النظير، بشأن إنشاء مدينة صناعية بالظهير الصحراوي بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط.

وأوصت لجنة الصناعة بإلزام محافظة أسيوط بعمل تسويق للمنطقة للحرفية، وكذلك مخاطبة هيئة الاستثمار للاستعجال في عملية التسويق للمنطقة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي أسامة رشدي، بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار و تهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين.