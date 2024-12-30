كامل الوزير: هنبدأ نجني ثمار اللي صرفناه على البنية التحتية في 2025 - أخبار كلمتك

كامل الوزير: هنبدأ نجني ثمار اللي صرفناه على البنية التحتية في 2025 - أخبار كلمتك

6 نصائح من الكهرباء لتفادي الصعق تزامنا مع سوء الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

6 نصائح من الكهرباء لتفادي الصعق تزامنا مع سوء الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

ركلة جزاء مهدرة في شوط أول سلبي بين ليتشي وكومو بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

ركلة جزاء مهدرة في شوط أول سلبي بين ليتشي وكومو بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

سلوت يعلن تفاصيل إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

سلوت يعلن تفاصيل إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

شاهد رد فعل دكة بدلاء الأهلي بعد احتساب ركلة جزاء لصالح إنبي - أخبار كلمتك

شاهد رد فعل دكة بدلاء الأهلي بعد احتساب ركلة جزاء لصالح إنبي - أخبار كلمتك

النني يقود الجزيرة لتخطي العين بركلات الترجيح والتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات - أخبار كلمتك

النني يقود الجزيرة لتخطي العين بركلات الترجيح والتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات - أخبار كلمتك

ناطق قوات طارق صالح يتحدث عن الطريقة التي اسقط بها الحوثيون السيادة الوطنية وجلبوا الخراب لليمن - أخبار كلمتك

ناطق قوات طارق صالح يتحدث عن الطريقة التي اسقط بها الحوثيون السيادة الوطنية وجلبوا الخراب لليمن - أخبار كلمتك

أيمن يونس: السوشيال ميديا لحست دماغ اللاعيبة - أخبار كلمتك

أيمن يونس: السوشيال ميديا لحست دماغ اللاعيبة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان السابق يدشن حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

وزير الإسكان السابق يدشن حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يتصدر أعلى المشاهدات على منصة شاهد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يتصدر أعلى المشاهدات على منصة شاهد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«صناعة النواب» توصي بزيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ لبحث معوقات الاستثمار - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«صناعة النواب» توصي بزيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ لبحث معوقات الاستثمار - أخبار كلمتك

«صناعة النواب» توصي بزيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ لبحث معوقات الاستثمار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:51 مساءً - ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء إلى الحكومة في شأن ملفات تتعلق بالقطاع الصناعي.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن معوقات بيئة الاستثمار بالمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ وضرورة إنهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية.

خلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية توحيد جهة الولاية لحل مشكلات المناطق الصناعية، لنتمكن من القيام بدورها في دعم القطاع الصناعي.

وأوصت اللجنة البرلمانية في هذا الصدد، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ، للوقوف على معوقات الاستثمار، وخصوصا فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية في مطوبس.

كما ناقشت لجنة الصناعة خلال اجتماعها، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عبد النظير، بشأن إنشاء مدينة صناعية بالظهير الصحراوي بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط.

وأوصت لجنة الصناعة بإلزام محافظة أسيوط بعمل تسويق للمنطقة للحرفية، وكذلك مخاطبة هيئة الاستثمار للاستعجال في عملية التسويق للمنطقة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي أسامة رشدي، بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار و تهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

معاهد معاوني الأمن.. الشروط والمزايا وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق