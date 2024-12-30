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دار الإفتاء تكشف حكم التهنئة بالعام الجديد.. «امتثال للأمر القرآني» - أخبار كلمتك

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دار الإفتاء تكشف حكم التهنئة بالعام الجديد.. «امتثال للأمر القرآني» - أخبار كلمتك

دار الإفتاء تكشف حكم التهنئة بالعام الجديد.. «امتثال للأمر القرآني» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم التهنئة بالعام الجديد، وذلك نظرا لتساؤل الكثيرين عن هذا الحكم تزامنا مع قرب حلول السنة الجديدة علينا.

دار الإفتاء تكشف حكم التهنئة بالعام الجديد

أجابت دار الإفتاء، عن حكم التهنئة بالعام الجديد في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: إن التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا ففيها الامتثال للأمر القرآني العام بتذكر أيام الله تعالى، وما فيها من نعم وعبر وآيات، قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]، وتجدد الأيام على الناس هو من النعم التي تستلزم الشكر عليها.

دعاء السنة الجديدة

بحسب دار الإفتاء المصرية هناك الكثير من الأدعية التي يمكن ترديدها مع استقبال العام الجديد 2025، وجاءت كما يلي:

- اللهم اجعله عاما لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء واحفظ لنا من نحب وبشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى.

- اللهم اجعله عاما لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء واحفظ لنا من نحب وبشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى.

- اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواحا ذبلت واهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

- اللهم إني استودعتك عاما مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه واكتب لي الخير وبارك لي في هذا العام واجعله عام أجمل مما مضى واجعله بداية لأجمل الأقدار.

- اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة واجعل الفرح واليسر فيها.

- في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين ومرض وهم وغم واجعله عاما مليئا بالأفراح وكل ما يسرنا يا كريم.

- اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يا رب العالمين.

- عام جديد اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة.

- حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم، آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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