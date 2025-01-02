وزير الطيران: نتبنى استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستدامة البيئية - أخبار كلمتك

وزير الطيران: نتبنى استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستدامة البيئية - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: المطارات المصرية منصة هامة للترويج لمنتج السياحة البيئية - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: المطارات المصرية منصة هامة للترويج لمنتج السياحة البيئية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زفافها اليوم على الفنان محمد العمروسي.. مي فاروق تتصدر المشهد | تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زفافها اليوم على الفنان محمد العمروسي.. مي فاروق تتصدر المشهد | تفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - اليوم.. آخر موعد لتقديم طلب الإشراف على حج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - اليوم.. آخر موعد لتقديم طلب الإشراف على حج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. موجة صقيع وأمطار تضرب المحافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. موجة صقيع وأمطار تضرب المحافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 يناير.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 يناير.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - نهاية الأسبوع.. سعر الدولار في البنوك العاملة بـ مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - نهاية الأسبوع.. سعر الدولار في البنوك العاملة بـ مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

مؤتمر صحفي لكولر والشناوي اليوم للحديث عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري - أخبار كلمتك

مؤتمر صحفي لكولر والشناوي اليوم للحديث عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري - أخبار كلمتك

انطلاق عرض فيلم "المستريحة" لـ ليلى علوي بالسعودية اليوم - أخبار كلمتك

انطلاق عرض فيلم "المستريحة" لـ ليلى علوي بالسعودية اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير العمل: تسجيل 133 ألفًا و330 شخصًا بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة خلال 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير العمل: تسجيل 133 ألفًا و330 شخصًا بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة خلال 2024 - أخبار كلمتك

وزير العمل: تسجيل 133 ألفًا و330 شخصًا بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 10:20 صباحاً - قال محمد جبران وزير العمل إنه خلال العام 2024 نجحت الوزارة ومديرياتها في حصر وتسجيل 133 ألفًا، و330 عاملًا، وضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر. 

وكشف وزير العمل عن إجمالي ما تم صرفه على إعانات إجتماعية وصحية و6 منح سنوية، و"بند الحوادث الطارئة "، 936 مليونًا و373 ألفًا، و733 جنيها، كما شهد هذا العام قرار هام بزيادة قيمة المنح السنوية وعددها 6 منح، من 500 إلى 1000 جنيه لكل منحة.

تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل

وقال الوزير إن الوزارة ستعمل بكل اجتهاد خلال العام الجديد 2025، على الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل، وتقديم الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، من بينها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا عن طريق أدوات الوزارة في هذا الشأن خاصة "وحدة المساواة بين الجنسين"، وكذلك التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،و تطوير البنية التحتية لمديريات ومكاتب العمل في المحافظات،والتوسع في سياسة الرقمنة وميكنة الخدمات، وأيضًا تعزيز التعاون العربي والدولي،خاصة مع منظمتي العمل الدولية والعربية،فقد شهر أكتوبر الماضي،لأول مرة منذ 20 عامًا، انتخاب مصر رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية،حيث إنتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، جمهورية مصر العربية مُمثلة في محمد جبران وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ101، والمُمتدة لشهر أكتوبر من عام 2025. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة.. «الرعاية الصحية» تتعاون مع «فرصة حياة» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق