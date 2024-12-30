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رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي رئيسة المجلس القومي للمرأة - أخبار كلمتك

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رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي رئيسة المجلس القومي للمرأة - أخبار كلمتك

رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي رئيسة المجلس القومي للمرأة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - التقى المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك ظهر اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، بمقر المجلس القومي للمرأة، في زيارة جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة تولي سيادتها لمهام منصبها الرفيع.

وقد رافقه كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشارة بريهان محسن- مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشارة الزهراء كمال خالد - مديرة وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، والمستشارة غادة يونس - مديرة وحدة قضايا الاستثمار، والمستشارة رشا أحمد عادل - عضو مكتب رئيس الهيئة، والمستشارة ياسمين كمال الاسلامبولي - عضو وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبال الحضور من عضوات المجلس القومي للمرأة كلاً من المستشارة مروة هشام بركات، والمستشارة الدكتورة ماريان قلدس.

وخلال اللقاء أكد المستشار رئيس الهيئة، على الدور بالغ الأهمية للمجلس القومي للمرأة والتعاون المثمر والمتواصل بين النيابة الإدارية والمجلس في عدة مجالات، متمنياً لرئيسة المجلس كل التوفيق والسداد بما يحقق تطلعات المرأة المصرية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.

ومن جانبها أعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن خالص شكرها وتقديرها لهذه الزيارة، مؤكدة على دور النيابة الإدارية في تعزيز وتمكين المرأة، باعتبارها الهيئة القضائية ذات النسبة الأعلى في تمثيل المرأة بين عدد أعضائها، مؤكدة على استمرار التعاون بين المجلس القومي للمرأة والنيابة الإدارية، في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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