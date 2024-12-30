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تعيين محمد الفيصل ناطقا رسميا باسم الحكومة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

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تعيين محمد الفيصل ناطقا رسميا باسم الحكومة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

تعيين محمد الفيصل ناطقا رسميا باسم الحكومة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - عينت الحكومة السورية الجديدة، تعيين الصحفي، محمد الفيصل، ناطقًا رسميًا باسم الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، ضمن سلسلة تعيينات صدرت مؤخرا، في إطار تنظيم عمل الحكومة لتولي إدارة البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد.

تعيين محمد الفيصل ناطقا رسميا باسم الحكومة السورية

يشار إلى أن، الصحفي محمد الفيصل العكلة، معروف إعلاميًا باسم "محمد الفيصل" الناطق الرسمي باسم الحكومة السورية، صحفى وناشط إعلامي، من أبناء قرية حاس بريف إدلب الجنوبي، عايش الثورة السورية منذ بدايته الأولى، وبرز كناشط إعلامي قام بتغطية الاحتجاجات الشعبية، وساهم فى نقل صوت السوريين من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى.

محمد الفيصل المتحدث باسم الحكومة السورية، كلمتك
محمد الفيصل المتحدث باسم الحكومة السورية، كلمتك

كما عمل محمد الفيصل، خلال السنوات الماضية مراسلًا لقناة أورينت، قبل إغلاق مكاتب القناة، ليواصل عمله الإعلامي رغم كل الصعوبات، وتواجد ميدانيا لنقل الاحتجاجات وأوضاع المهجرين والنازحين، ولعب دورًا في كثير من الحملات الإنسانية.

أحمد الشرع يبرر انحصار التعيينات الحكومية فى لون واحد 

وبرر قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، فى حوار له أمس تعييناته الأخيرة المنحصرة على شخصيات من "هيئة تحرير الشام"، بأن المرحلة السياسية الحالية في سوريا تحتاج انسجامًا بين مكونات السلطة الجديدة.

واعتبر الشرع، أن "شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد"، وأن سوريا "تحتاج إلى عام كامل ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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