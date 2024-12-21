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السيسي يتابع اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة - أخبار كلمتك

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السيسي يتابع اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة - أخبار كلمتك

السيسي يتابع اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 05:35 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان فى استقبال الرئيس، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك من خلال منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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