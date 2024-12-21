وزير الصحة يتابع صرف الألبان المدعمة بمراكز بنى سويف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز طبي شرق النيل ببني سويف، وذلك في إطار جوالاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية.



جولة وزير الصحة بمستشفيات بني سويف

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بالاستماع إلى شرح مفصل عن مؤشرات الأداء الخاصة بالمركز، وأعداد ملفات المترددين والتي بلغت 17 ألف ملف، كما تفقد عيادة الأسنان، وحرص على التأكد من عمل الأجهزة بالعيادة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى المترددين.

توافر مخزون كافٍ من كافة المستلزمات الدوائية

وأشار «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته بتفقد الصيدلية الخاصة بالمركز، وتأكد من توافر مخزون كافٍ من كافة المستلزمات الدوائية، بالإضافة إلى تفقد غرفة التطعيمات، حيث يتم تقديم خدمة التطعيمات لما بين 20 إلى 30 طفل يوميًا، مع وجود حملات للتطعيمات الروتينية للأطفال.

ونوه «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته بتفقد منظومة ميكنة صرف الألبان، وكذلك توافر مخزون كافى من الألبان، ومتابعة عمل اللجان الخاصة بحوكمة صرف الألبان، كما اطمئن على توافر مخزون كافٍ من الألبان العلاجية، حيت يتم صرف تلك الألبان لـ 129 حالة مسجلة.

أعمال مبادرة 100 يوم صحة»

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على تفقد أعمال مبادرة 100 يوم صحة» مشددًا على تكثيف الحملات، والقوافل الخاصة بمبادرة صحة المرأه بالمحافظة، مضيفا أن الوزير حرص في ختام جولته على الاستماع للمرضى، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تحدث مع المترددات على المركز عن ضرورة المباعدة بين الولادات، وأهميتها على المستوى الصحي.

يذكر أن مركز طبي شرق النيل، ضمن المرحلة الأولى للتطوير، كما تم إدراج المركز في خطة هيئة تنمية الصعيد للتطوير ورفع الكفاءة.



رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سماح جاد وكيل الوزارة بمحافظة بني سويف.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.