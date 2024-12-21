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سلوفاكيا تعزز إجراءاتها الأمنية بعد الهجوم الإرهابي في ألمانيا - أخبار كلمتك

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سلوفاكيا تعزز إجراءاتها الأمنية بعد الهجوم الإرهابي في ألمانيا - أخبار كلمتك

سلوفاكيا تعزز إجراءاتها الأمنية بعد الهجوم الإرهابي في ألمانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 05:50 مساءً - أعلن مكتب عمدة العاصمة السلوفاكية براتيسلافا أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم أمس الجمعة في مدينة ماجديبورج بألمانيا.

 

تعزيز الإجراءات الأمنية في سلوفاكيا عقب الهجوم الإرهابي

 

وذكرت الإذاعة السلوفاكية نقلا عن مكتب عمدة براتيسلافا أن الإجراءات الأمنية عززت في العاصمة السلوفاكية، وشملت تعزيز التدابير الأمنية في المقام الأول بأسواق عيد الميلاد والمناطق المحيطة بها، حيث تم نشر دوريات للشرطة هناك، ويتم إجراء مراقبة مستمرة باستخدام كاميرات المراقبة في الشوارع.

وبحسب الإذاعة تم اليوم السبت، تركيب حواجز خرسانية لفصل أسواق العطلات عن الطريق، وهو ما من شأنه أن يحمي حشود زوار هذه الأسواق، ويزيل التهديد بوقوع حادث مشابهة لما حدث في ماجديبورج.

كما ذكرت وكالة الأنباء التشيكية الرسمية، أنه سيتم تركيب نفس الحواجز الخرسانية في أسواق عيد الميلاد وسط العاصمة براغ.

 

عملية الدهس في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية

 

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا عملية الدهس في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية مساء أمس الجمعة إلى 4 قتلى و205 مصابين بحسب صحيفة "بيلد".

وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن المشتبه به طبيب سعودي الجنسية يدعى طالب، يبلغ من العمر 50 عاما، ويعيش في ألمانيا بمنطقة بيرنبورج، منذ عام 2006 ويعمل في عيادة، ولديه إقامة دائمة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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