إستعدادات كبرى لافتتاح هذا الأمر بتعز - أخبار كلمتك

قال مصدر محلي : إحتمال كبير جداً الأسبوع القادم سيتم إفتتاح فرع مصلحة الأحوال المدنية بمديرية المظفر منطقة بيرباشا

واضاف المصدر بأنه بفتح هذا الفرع سيخفف الزحام الشديد للمواطنين الوافدين لإستخراج البطاقة الذكية في المركز الرئيسي بحي الثورة، كون فرع المظفر فيه عدد كبائن تصوير كثيرة جداً والمعاملات فيه ستكون بنظام الكتروني عبر البصمه توصل تبصم وتدخل اسمك بالجهاز وتنتظر في صالة الإنتظار وكأنك في صالة مطار اول ما تسمع اسمك بالجهاز تتحرك على طول الى كبينة التصوير المحدده لك

وتعد هذه خطوه جيدة تحظى بها مدينة تعز ونتمنى فتح بقية كل الفروع في المحافظة ليتمكن المواطن من إستخراج البطاقة بكل سهولة ..