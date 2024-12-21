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إستعدادات كبرى لافتتاح هذا الأمر بتعز - أخبار كلمتك

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إستعدادات كبرى لافتتاح هذا الأمر بتعز - أخبار كلمتك

إستعدادات كبرى لافتتاح هذا الأمر بتعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 12:07 مساءً - كلمتك/ خاص

قال مصدر محلي : إحتمال كبير جداً الأسبوع القادم سيتم إفتتاح فرع مصلحة الأحوال المدنية بمديرية المظفر منطقة بيرباشا  

واضاف المصدر بأنه بفتح هذا الفرع سيخفف الزحام الشديد للمواطنين الوافدين لإستخراج البطاقة الذكية في المركز الرئيسي بحي الثورة، كون فرع المظفر فيه عدد كبائن تصوير كثيرة جداً والمعاملات فيه ستكون بنظام الكتروني عبر البصمه توصل تبصم وتدخل اسمك بالجهاز وتنتظر في صالة الإنتظار وكأنك في صالة مطار اول ما تسمع اسمك بالجهاز تتحرك على طول الى كبينة التصوير المحدده لك

وتعد هذه خطوه جيدة تحظى بها مدينة تعز ونتمنى فتح بقية كل الفروع في المحافظة ليتمكن المواطن من إستخراج البطاقة بكل سهولة ..

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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