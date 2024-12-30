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حديث عن عملية تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

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حديث عن عملية تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

حديث عن عملية تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:49 مساءً - كلمتك/خاص:

يرى الإعلامي والناشط السياسي ياسر اليافعي أن تحرير العاصمة صنعاء من سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية بات يمثل أولوية قصوى في الوضع الراهن.

وقال في منشورًا له على موقع "فيسبوك"، "إنا مع أن تكون الأولوية لتحرير صنعاء وتخليص البلاد من جماعة الحوثي وشرور إيران".

وأضاف: "ولكن قبل ذلك، يجب وضع حلول ومعالجات جادة للملف الاقتصادي في المحافظات المحررة، وإيقاف الفاسدين، وإحداث تغيير حقيقي يشعر المواطن من خلاله أن تضحياته لم تذهب هباءً".

وأردف قائلًا: "عندها فقط سيجد الجميع حافزًا للالتفاف حول القيادة التي تقود المعركة نحو صنعاء، أما الحديث عن تحرير صنعاء في وقت خذل فيه الجنوبيون بعد تحرير الجنوب، فهو يعكس استهتارًا واضحًا بتضحيات أبناء الجنوب، الذين دفعوا أثمانًا غالية لتحقيق ما تحقق من نصر".
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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