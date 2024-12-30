حديث عن عملية تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

يرى الإعلامي والناشط السياسي ياسر اليافعي أن تحرير العاصمة صنعاء من سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية بات يمثل أولوية قصوى في الوضع الراهن.

وقال في منشورًا له على موقع "فيسبوك"، "إنا مع أن تكون الأولوية لتحرير صنعاء وتخليص البلاد من جماعة الحوثي وشرور إيران".

وأضاف: "ولكن قبل ذلك، يجب وضع حلول ومعالجات جادة للملف الاقتصادي في المحافظات المحررة، وإيقاف الفاسدين، وإحداث تغيير حقيقي يشعر المواطن من خلاله أن تضحياته لم تذهب هباءً".

وأردف قائلًا: "عندها فقط سيجد الجميع حافزًا للالتفاف حول القيادة التي تقود المعركة نحو صنعاء، أما الحديث عن تحرير صنعاء في وقت خذل فيه الجنوبيون بعد تحرير الجنوب، فهو يعكس استهتارًا واضحًا بتضحيات أبناء الجنوب، الذين دفعوا أثمانًا غالية لتحقيق ما تحقق من نصر".

