الرياضة - 06:16 - «حمدي الحماحمي».. رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:16 - «حمدي الحماحمي».. رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين - أخبار كلمتك

ضمت 20 عملًا، تركي آل الشيخ يعلن القائمة القصيرة لجائزة القلم الذهبي - أخبار كلمتك

ضمت 20 عملًا، تركي آل الشيخ يعلن القائمة القصيرة لجائزة القلم الذهبي - أخبار كلمتك

عاجل:مندوبة امريكا لدى مجلس الأمن تتحدث عن الضربات الإسرائيلة ضد الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:مندوبة امريكا لدى مجلس الأمن تتحدث عن الضربات الإسرائيلة ضد الحوثي - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وإنبي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وإنبي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - وزير الداخلية يبحث خطط تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - وزير الداخلية يبحث خطط تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين بختام التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين بختام التعاملات - أخبار كلمتك

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 30/12/2024 - أخبار كلمتك

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 30/12/2024 - أخبار كلمتك

مدبولي: الرئيس وجه بالإسراع في خطوات طرح شركات القوات المسلحة الأربع - أخبار كلمتك

مدبولي: الرئيس وجه بالإسراع في خطوات طرح شركات القوات المسلحة الأربع - أخبار كلمتك

أول تعليق لمدبولي بشان بقرارات "الأعلى للإعلام" لضبط أداء البرامج الدينية والرياضية - أخبار كلمتك

أول تعليق لمدبولي بشان بقرارات "الأعلى للإعلام" لضبط أداء البرامج الدينية والرياضية - أخبار كلمتك

الحكومة و"التحالف الوطني" يبحثان توزيع 2 مليون "كرتونة رمضان" دعما للأسر المحتاجة - أخبار كلمتك

الحكومة و"التحالف الوطني" يبحثان توزيع 2 مليون "كرتونة رمضان" دعما للأسر المحتاجة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الرئيس علي ناصر محمد يشارك عائلة الصادق المهدي في أفراحهم بالقاهرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس علي ناصر محمد يشارك عائلة الصادق المهدي في أفراحهم بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يشارك عائلة الصادق المهدي في أفراحهم بالقاهرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:49 مساءً - كلمتك/خاص:

حضر الرئيس علي ناصر محمد حفل زفاف حفيدة الصادق المهدي في القاهرة، حيث كان في استقباله الدكتورة مريم الصادق وأفراد عائلة الصادق الذين رحبوا به بحرارة. وشارك في المناسبة عدد من الشخصيات البارزة من مصر والسودان، من بينهم النائب عاطف مغاوري، ووزير الزراعة السابق أبو زيد، والأستاذة أسماء الحسيني، مدير تحرير جريدة الأهرام، والأستاذ نبيل نجم الدين، إلى جانب نخبة من الحضور.

تميّز الحفل بأجواء مفعمة بالأخوة والمحبة، عكست عمق الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشعوب العربية. وشارك الجميع في الاحتفال على وقع الأهازيج السودانية التي أضفت طابعًا فريدًا يعكس التراث السوداني الأصيل.

وقد أعرب الحضور عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المناسبة السعيدة، التي جمعت بين قلوب المصريين والسودانيين واليمنيين في جو من الفرح والألفة. وبهذه المناسبة، عبّر الرئيس علي ناصر محمد عن تهانيه القلبية لعائلة الصادق، متمنيًا للعروسين حياة مليئة بالسعادة والتوفيق.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الكشف عن حقيقة إغلاق طريق الكمب في تعز - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق