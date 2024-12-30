الرئيس علي ناصر محمد يشارك عائلة الصادق المهدي في أفراحهم بالقاهرة - أخبار كلمتك

حضر الرئيس علي ناصر محمد حفل زفاف حفيدة الصادق المهدي في القاهرة، حيث كان في استقباله الدكتورة مريم الصادق وأفراد عائلة الصادق الذين رحبوا به بحرارة. وشارك في المناسبة عدد من الشخصيات البارزة من مصر والسودان، من بينهم النائب عاطف مغاوري، ووزير الزراعة السابق أبو زيد، والأستاذة أسماء الحسيني، مدير تحرير جريدة الأهرام، والأستاذ نبيل نجم الدين، إلى جانب نخبة من الحضور.

تميّز الحفل بأجواء مفعمة بالأخوة والمحبة، عكست عمق الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشعوب العربية. وشارك الجميع في الاحتفال على وقع الأهازيج السودانية التي أضفت طابعًا فريدًا يعكس التراث السوداني الأصيل.

وقد أعرب الحضور عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المناسبة السعيدة، التي جمعت بين قلوب المصريين والسودانيين واليمنيين في جو من الفرح والألفة. وبهذه المناسبة، عبّر الرئيس علي ناصر محمد عن تهانيه القلبية لعائلة الصادق، متمنيًا للعروسين حياة مليئة بالسعادة والتوفيق.