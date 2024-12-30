الرياضة - 05:18 - بعد تعدي سائق عليها.. «فتاة التجمع» تطلب 5 ملايين جنيه تعويض من شركة أوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:18 مساءً - كشف ماجد حمدي دفاع فتاة التجمع "نبيلة. ع"، عن مفاجأة جديدة في قضية سائق أوبر الشهيرة، أنه تقدم بإنذار رسمي رقم 25125 يوم 28 ديسمبر 2024، يُطالب شركة «أوبر» بتعويض مادي مبلغ مالي 5 ملايين جنيه كون موكلته تسبب لها أضرار نفسية وبدنية عقب تعرضها لهتك عرض من قبل السائق.

وفي جلسة اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024، قضت محكمة مستأنف جنايات مدينة نصر بالقاهرة، برفض الاستئناف المُقدم من «سائق أوبر» على حكم سجنه المشدد 15 عامًا على خلفية اتهامه بهتك عرض «فتاة التجمع» وخطفها بالإكراه، وقررت تأييد الحكم الصادر ضده.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2776 لسنة 2024، جنح ثان مدينة نصر، أن المتهم «حسين. أ» في 11 مايو 2024، بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، خطف المجني عليها «نبيلة. إ» بالإكراه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان قام بهتك عرض المجني عليها بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض «كتر» محل الاتهام التالي وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر ملابسها عنها وقام بملامسة مواطن العفة بيده قاصداً من ذلك هتك عرضها على النحو المبين في التحقيقات.

وفق أمر الإحالة فإن المتهم أحرز أداة قاطع «كتر» دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.