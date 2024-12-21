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الكرة الطائرة، مدير فني أجنبي لمنتخب الرجال ومصري للسيدات - أخبار كلمتك

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الكرة الطائرة، مدير فني أجنبي لمنتخب الرجال ومصري للسيدات - أخبار كلمتك

الكرة الطائرة، مدير فني أجنبي لمنتخب الرجال ومصري للسيدات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - الكرة الطائرة، استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، على التعاقد مع مدير فني أجنبي للمنتخب الأول رجال، استعدادا للمشاركة في البطولات المقبلة على المستوى القاري والدولي.

كما قرر مجلس الإدارة أيضا التعاقد مع مدير فني مصر لتولي مهمة تدريب منتخب السيدات، على أن يتم الإعلان عن اسمه خلال الأيام المقبلة.

نتائج قرعة البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

أسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لـ الكرة الطائرة، التي ستقام في قطر عن تواجد الأهلي بالمجموعة الثالثة ووقوع الزمالك ضمن المجموعة الثانية.

وتقام البطولة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير المقبل‎.‎

المجموعة الأولى: السويحلي الليبي - السلام العماني - بني ياس الإماراتي.

المجموعة الثانية: السيب العماني - الكويت الكويتي - الهلال الليبي - الزمالك المصري.

المجموعة الثالثة: أربيل العراقي - داركليب البحريني - الأهلي المصري - الشرطة القطري.

المجموعة الرابعة: غزة الفلسطيني - برقان الكويتي - قطر القطري - الجزيرة الإماراتي.

الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية للكرة الطائرة

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تتويجا بالبطولة العربية برصيد 8 ألقاب بعد الفوز بنسخة 2023.‏

وكان المارد الأحمر قد ودع بطولة العالم للأندية التي أقيمت في مدينة أوبرلانديا بالبرازيل من الدور الأول.

وضمت قائمة الأهلي في بطولة العالم للأندية: "عبد الله عبد السلام، وعبد الحليم عبو، وأحمد صلاح، وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عسران، وعبد الرحمن الحسيني، وحسام يوسف، ومحمد رمضان، وسيف عابد، ومحمد عثمان، ومصطفى جابر، وخالد عادل، وإسلام عبد السميع، وزياد أسامة، ويوندر جارسيا".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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