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خليجي 26، ترتيب أعلى المنتخبات في القيمة السوقية - أخبار كلمتك

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خليجي 26، ترتيب أعلى المنتخبات في القيمة السوقية - أخبار كلمتك

خليجي 26، ترتيب أعلى المنتخبات في القيمة السوقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - تربع منتخب الإمارات على عرش أغلى المنتخبات المشاركة في كأس الخليج العربي - خليجي 26، التي تقام في الكويت، وتنطلق مساء اليوم السبت.

وجاء منتخب الإمارات بقيمة تسويقية إجمالية بلغت (37.30) مليون يورو، علمًا أن هذه القيمة لم تنخفض وفق بيانات "ترانسفير ماركت".

الإمارات أغلى منتخب في خليجي 26

إعلان قائمة الأبيض الإماراتي المشارك في البطولة تعكس رغبته الجادة في المنافسة بقوة على اللقب، من خلال الاعتماد على كتيبة نجومه كاملة، والتي يتقدمها فابيو دي ليما مهاجم الوصل الذي تقدر قيمته التسويقية بنحو (7) ملايين يورو، كأغلى لاعب بين صفوف الإماراتيين في الوقت الراهن.

ترتيب منتخبات خليجي 26 من حيث القيمة السوقية 

أما منتخب قطر حامل لقب كأس آسيا في نسختيها الأخيرتين، فحل في المركز الثاني، حيث كانت قيمة لاعبيه الإجمالية (19.58) مليون يورو، وهي القيمة التي تراجعت بشكل طفيف لتصل إلى (19.48) مليون يورو في خليجي 26، خاصة أن صفوفه تضمنت اسم أكرم عفيف نجم السد الذي تبلغ قيمته التسويقية (7.5) مليون يورو، على الرغم من إعلان مدرب العنابي غيابه مؤقتًا عن المباريات بسبب ظروف إنسانية خاصة.

وحل المنتخب السعودي في المركز الثالث ضمن أغلى المنتخب المشاركة في كأس الخليج العربي "خليجي 26"، بقيمة تسويقية إجمالية بلغت (17.75) مليون يورو في خليجي 26، علمًا أن قيمة الأخضر قبل البطولة كانت تصل إلى (27.10) مليون يورو، لكن هذه القيمة تراجعت بفعل الغموض الذي يسيطر على فرص مشاركة العديد من النجوم أمثال سالم الدوسري.

وفي المركز الرابع، يأتي المنتخب العراقي الذي تبلغ قيمته التسويقية في كأس الخليج العربي (10.53) مليون يورو، أما المركز الخامس فيتضمن وجود المنتخب البحريني الذي تبلغ قيمته التسويقية (9.83) مليون يورو.

وفي المركز السادس، يظهر المنتخب العماني الذي تبلغ قيمته التسويقية في "خليجي 26" ما يصل إلى (8.10) مليون يورو.

فيما يحل منتخب الكويت مستضيف البطولة في المركز السابع بقيمة تسويقية تقدر بنحو (5.60) مليون يورو، علمًا أن أغلى لاعب في الأزرق الكويتي خلال الوقت الراهن هو سامي الصانع مدافع الكويت الكويتي، والذي تقدر قيمته التسويقية الراهنة بنحو (350) ألف يورو.

وتُعد قيمة المنتخب اليمني التسويقية هي الأدنى في خليجي 26، والتي تقتصر على مليوني يورو فقط، علمًا بأن قيمة المنتخب اليمني كانت تصل إلى (2.35) مليون يورو قبل منافسات البطولة الخليجية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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