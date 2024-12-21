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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء محسن التوني عميد معهد السينما السابق - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء محسن التوني عميد معهد السينما السابق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء محسن التوني عميد معهد السينما السابق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 01:46 مساءً - كشفت نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، عن موعد ومكان عزاء الدكتور محسن التوني، عميد معهد السينما سابقا، الذي وافته المنية صباح اليوم.

موعد ومكان عزاء محسن التوني

ونشرت نقابة المهن السينمائية، بيان عبر صحفتها الرسمية على «فيس بوك»، تنعى فيه الدكتور محسن التوني، وكاشفة عن موعد ومكان العزاء، ومن المقرر أن يقام يوم الاثنين 23 ديسمبر، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، قاعة الوهاب، عقب صلاة المغرب.

جنازة الدكتور محسن التوني

وشيع منذ قليل جثمان الدكتور محسن التوني أستاذ بقسم الصوت وعميد المعهد العالي للسينما سابقا، وعضو مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، وحرص العديد من السينمائيين وطلابه والذي خيم عليهم الحزن لفقدان أستاذهم.

الدكتور محسن التوني

محسن التوني

يذكر أن الدكتور محسن التوني، كان له العديد من الإسهامات الخاصة بتطوير معهد السينما، وتخرج على يديه عدد من نجوم الوسط السينمائي، وكان يشغل منصب عميد المعهد العالي للسينما.

وكان المشرف العام على مهرجان أبوالهول السينمائي الدولي لأفلام دارسي السينما في العالم بدورته الأولى الذي شهد تكريم عدد من السينمائيين من دارسي أكاديمية الفنون، منهم المصور الكبير علي شوقي رئيس قسم التصوير الأسبق بمعهد السينما، والسيناريست الراحل سعيد عماشة والدكتور مختار يونس أستاذ الإخراج بمعهد السينما، وآخرين.

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وفاة محسن التوني عميد المعهد العالي للسينما سابقا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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