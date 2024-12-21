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الحزن يخيم على مواقع التواصل في مصر بعد وفاة إمام مسجد في الحرم المكي - أخبار كلمتك

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الحزن يخيم على مواقع التواصل في مصر بعد وفاة إمام مسجد في الحرم المكي - أخبار كلمتك

الحزن يخيم على مواقع التواصل في مصر بعد وفاة إمام مسجد في الحرم المكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 10:56 صباحاً - وفاة إمام مسجد في الحرم المكي.. خيمت حالة من الحزن الشديد على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عقب وفاة إمام مسجد في الحرم المكي.

وفاة الشيخ أحمد الباز إمام وخطيب مسجد الصفطاوي

سادت حالة من الحزن بين مشايخ وأبناء محافظة الدقهلية المصرية، بعد أنباء وفاة الشيخ أحمد الباز، إمام وخطيب مسجد الصفطاوي، أثناء أدائه لصلاة العصر في الحرم المكي بالسعودية.

إعلان وفاة الشيخ أحمد الباز داخل الحرم المكي

وتم إعلان وفاة الشيخ أحمد الباز داخل الحرم المكي، بعد ساعات قليلة، من نشره لبعض من المنشورات المؤثرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كأنه يعلم بما سيحدث له وينعي نفسه.

وفاة الشيخ أحمد الباز إمام

آخر ما كتبه الشيخ أحمد الباز على صفحته

ونشر الشيخ أحمد الباز على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل وفاته، منشور محتواه: «الوقت يمضي والحياة قطار يمضي كما شاءت له الأقدار. إننا ضيوف، والحقيقة أنه في يوم لابد أن ينتهي المشوار»، ومنشور آخر يقول فيه: «باقي عدد محدود جدًا في رحلة الراحة والسكينة».

الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي

وعقب الإعلان عن وفاة الشيخ أحمد الباز، إمام وخطيب مسجد الصفطاوي بالدقهلية، تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعى العديد من زملاء ومحبي الشيخ بكلمات مؤثرة للغاية.

مدير الإدارة العامة بوزارة الأوقاف ينعي الشيخ أحمد الباز

ونعى محمد إبراهيم سليمان، مدير الإدارة العامة للمراكز الإسلامية والثقافية بوزارة الأوقاف، وفاة الشيخ أحمد الباز، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الزميل الغالي فضيلة الشيخ أحمد الباز توفاه الله في صلاة العصر بالحرم المكي اليوم الجمعة، اللهم أحسن خاتمتنا جميعًا وألهم أهله الصبر والسلوان».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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