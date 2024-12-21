الرياضة - 02:06 - «مرضيتش تبوسها».. ناهد السباعي تحرج حورية فرغلي على الهواء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:06 مساءً - ناهد السباعي .. تصدرت كلا من الفنانة ناهد السباعي والفنانة حورية فرغلي محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما رفضت ناهد السباعي مصافحتها، أثناء مقابلتهما منذ أيام في مهرجان «القاهرة للفيلم القصير».

ناهد السباعي ترد على رفض تقبيل حورية فرغلي

كتبت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن الموقف الذي صدر أثناء مقابلة حورية فرغلي: «الموضوع كبر أوي، لكن أنا فاهمة تأثير أفعالي وعايزة أوضح الوضع المنتشر حاليًا، أنا بحترم كل زملائي في الصناعة وعمري ما ها أتسبب في أي إساءة عمدًا، وحابة أوضح سوء الفهم لأنني أنا متفاجئة من ردود الأفعال».

وأضافت: «بالنسبة للموضوع اللي حصل، أنا ما سلمتش لأنها كانت وسط مقابلة والكاميرا شغالة، وما حبتش أقطعها، كان رد فعل تلقائي وعشان كده قررت أكتب رد عام عشان الكل يفهم الموقف بعدين، إحنا سلمنا على بعض على المسرح»

تعليق الفنانة حورية فرغلي على الواقعة

وعلى الجانب الأخر، قالت الفنانة حورية فرغلي: «كنت أول مرة أقابلها وكنت عاوزة أبوسها، ولكن في ناس مش بتحب تقرب من حد عشان الكورونا، وأعرف مين يقصد ومين لا؟ لكن دي بنت ناس مكنش قصدها».

آخر أعمال ناهد السباعي

أخر أعمال ناهد السباعي هو فيلم «بنات الباشا» من بطولة زينة، ناهد السباعي، صابرين، مريم الخشت، وآخرين، وتدور أحداثه في مدينة طنطا، في كوافير نسائي، وتتناول الأحداث حدثًا مهمًا «جريمة قتل»، تكشف علاقات الأبطال ببعضهم البعض، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، للكاتبة نورا ناجي.