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الرياضة - 07:27 - غدا.. رئيس الوزراء يسلم عقود بعض وحدات مشروع «أرابيسك» بسور مجرى العيون - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:27 - غدا.. رئيس الوزراء يسلم عقود بعض وحدات مشروع «أرابيسك» بسور مجرى العيون - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:27 - غدا.. رئيس الوزراء يسلم عقود بعض وحدات مشروع «أرابيسك» بسور مجرى العيون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:27 مساءً - يسلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الثلاثاء، عقود عدد من الوحدات بمشروع «أرابيسك» بسور مجرى العيون.

ويعقب تسليم العقود، جولة بعدد من المشروعات، التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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