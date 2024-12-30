الرياضة - 07:27 - غدا.. رئيس الوزراء يسلم عقود بعض وحدات مشروع «أرابيسك» بسور مجرى العيون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:27 مساءً - يسلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الثلاثاء، عقود عدد من الوحدات بمشروع «أرابيسك» بسور مجرى العيون.

ويعقب تسليم العقود، جولة بعدد من المشروعات، التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.