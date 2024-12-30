نجم الأهلي السابق: الزمالك سينافس بقوة على لقب الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:10 صباحاً - أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن وجود التونسي علي معلول، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهم في الفترة القادمة.

عودة معلول



وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "تواجد أكرم توفيق، في الجبهة اليمنى، وعمرو السولية فرق مع الأهلي فنيًا، في الفترة الأخيرة".



وتابع: "تواجد السولية وإمام عاشور، في وسط ملعب الأهلي أفضل، لأن الثنائي يجيدان التسديد على المرمي وتقديم الأدوار الهجومية".



وأضاف: "في السنوات الماضية، الأهلي كان يلعب بعلي معلول ومحمد هاني، في الأجناب ويجيدان تقديم الأدوار الهجومية ولعب العرضيات وغيابهما فرق مع الأهلي".



وأردف: "مجرد مشاركة علي معلول، سيتم الاعتماد على من قبل السويسري مارسيل كولر، خاصة وأنه مميز في الأدوار الهجومية وتسجيل الأهداف، ووجوده مهم في الفريق، وسيتكون الجبهة اليسرى الأقوى في إفريقيا، لأنه يصنع الفارق".

المنافسة على الدوري



واستكمل: "المنافسة على الدوري المصري ستكون قوية جدًا، والزمالك سينافس على اللقب، والفريق قدم مباراة مميزة أمام الاتحاد السكندري، وعمر جابر قدم أداءً مميزا وأصبح الفريق يمتلك تشكيلا قويا".



وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلا: "الأفضل للأهلي خوض جميع المباريات بجدية وتقديم نفس أداء الشوط الثاني في مباراة بلوزداد في دوري الأبطال، والمنافسة في الدوري ستنحصر بين الأهلي والزمالك في النهاية".

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