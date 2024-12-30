«اتحاد الصحفيين العرب» يحتفل بمرور 60 عاما على إنشائه وافتتاح مقره الجديد بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:27 مساءً - يعقد اتحاد الصحفيين العرب اجتماعات مهمة للمكتب الدائم والأمانة العامة في دبي في الفترة من 12 إلى 16 يناير المقبل، وذلك في وقت تواجه فيه الصحافة العربية تحديات مهمة مع سقوط أكبر عدد من شهداء الصحافة في فلسطين ولبنان، كما تواجه منطقتنا ودولنا العربية التحديات الأخطر في تاريخها الحديث.

ويناقش الاتحاد، خلال الاجتماعات برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد، عددا من القضايا المهمة، على رأسها التجهيز لاحتفالية كبري بمناسبة مرور 60 عاماً على إنشاء الاتحاد كأحد قرارات القمة العربية الطارئة في الإسكندرية، وبدعوة من مصر عام 1964 لدعم فلسطين، وتقام الاحتفالية مع افتتاح المقر الجديد للاتحاد، الذي تسلمه من الحكومة المصرية بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، والذي يتم تجهيزه حالياً.

ووجه الاتحاد الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية لتخصيص المقر الجديد ودعم الاتحاد في مسيرة عمله.

ويناقش الاتحاد، الذى يضم في عضويته كل نقابات وجمعيات وهيئات واتحادات الصحافة والإعلام بوطننا العربي، ما تواجهه منطقتنا العربية من تحديات جسيمة تستهدف الدول العربية، ودور الصحافة والإعلام في الدفاع عن القضايا العربية ووحدة الصف العربي، ومواجهة المؤامرات التي تستهدف زعزعة استقرار دولنا العربية، ودور المنظمات المشبوهة التي تستهدف الأوضاع الداخلية بالدول العربية.

كما سيناقش الاتحاد أوضاع الصحفيين بعدد من البلدان العربية التي تعاني من أوضاع غير مستقرة بسبب الصراعات الداخلية، ما تسبب في عدم إمكانية التواصل نقابياً مع الاتحاد، وعدم توفر البيئة الآمنة والمهنية لتكون تلك النقابات والاتحادات بمستوي الطموح.

كما يناقش الدور المهم للصحافة والإعلام فى فضح الاعتداءات الإسرائيلية في غزة ولبنان واليمن وسوريا، والتي نتج عنها سقوط أكبر عدد من شهداء الصحافة عام 2024 في التاريخ، كما يتضمن جدول أعمال الاتحاد مناقشة التحديات المهمة التي تواجه العمل الصحفي والإعلامي حالياً، وتدريب الصحفيين والإعلاميين.

ووجه اتحاد الصحفيين العرب الشكر لجمعية الصحفيين بالإمارات، برئاسة الزميلة فضيلة المعيني، على دعوتها واستضافتها لهذا الاجتماع المهم في هذا التوقيت المهم.