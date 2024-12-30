كامل الوزير: هنبدأ نجني ثمار اللي صرفناه على البنية التحتية في 2025 - أخبار كلمتك

كامل الوزير: هنبدأ نجني ثمار اللي صرفناه على البنية التحتية في 2025 - أخبار كلمتك

6 نصائح من الكهرباء لتفادي الصعق تزامنا مع سوء الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

6 نصائح من الكهرباء لتفادي الصعق تزامنا مع سوء الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

ركلة جزاء مهدرة في شوط أول سلبي بين ليتشي وكومو بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

ركلة جزاء مهدرة في شوط أول سلبي بين ليتشي وكومو بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

سلوت يعلن تفاصيل إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

سلوت يعلن تفاصيل إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

شاهد رد فعل دكة بدلاء الأهلي بعد احتساب ركلة جزاء لصالح إنبي - أخبار كلمتك

شاهد رد فعل دكة بدلاء الأهلي بعد احتساب ركلة جزاء لصالح إنبي - أخبار كلمتك

النني يقود الجزيرة لتخطي العين بركلات الترجيح والتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات - أخبار كلمتك

النني يقود الجزيرة لتخطي العين بركلات الترجيح والتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات - أخبار كلمتك

ناطق قوات طارق صالح يتحدث عن الطريقة التي اسقط بها الحوثيون السيادة الوطنية وجلبوا الخراب لليمن - أخبار كلمتك

ناطق قوات طارق صالح يتحدث عن الطريقة التي اسقط بها الحوثيون السيادة الوطنية وجلبوا الخراب لليمن - أخبار كلمتك

أيمن يونس: السوشيال ميديا لحست دماغ اللاعيبة - أخبار كلمتك

أيمن يونس: السوشيال ميديا لحست دماغ اللاعيبة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان السابق يدشن حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

وزير الإسكان السابق يدشن حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يتصدر أعلى المشاهدات على منصة شاهد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يتصدر أعلى المشاهدات على منصة شاهد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

في يوم عيد ميلاده الـ27، وفاة لاعب أيرلندي بشكل مفاجئ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
في يوم عيد ميلاده الـ27، وفاة لاعب أيرلندي بشكل مفاجئ - أخبار كلمتك

في يوم عيد ميلاده الـ27، وفاة لاعب أيرلندي بشكل مفاجئ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:21 مساءً - أعلن نادي كليفتونفيل المنافس بدوري أيرلندا الشمالية لكرة القدم، اليوم الإثنين وفاة مدافعه مايكل نيوبيري في يوم عيد ميلاده السابع والعشرين.

مسيرة الراحل مايكل نوبيري

وسبق للاعب نيوبيري اللعب في صفوف منتخب أيرلندا الشمالية، وقد بدأ مسيرته في نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وذكر بيان صادر عن كليفتونفيل قال فيه "نادي كليفتونفيل لكرة القدم محطم لمعرفة نبأ الموت المفاجئ للاعب مايكل نيوبيري".

وأضاف "خالص تعازينا لعائلة مايكل وأصدقائه والعديد من الزملاء الذين لعب إلى جوارهم خلال مسيرته، والجماهير التي شعرت بالصدمة والحزن من هذا النبأ الصادم في هذه الأوقات العصيبة".

وانضم نيوبيري إلى كليفتونفيل في وقت سابق من العام الجاري بعد أن لعب في صفوف فيكينجور أولافسفيك الأيسلندي ولينفيلد الأيرلندي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الجولة الـ 15 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق