نجم الزمالك السابق: تجديد زيزو بمقابل مادي كبير سيسبب نفس أزمة صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:10 صباحاً - حذر عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، إدارة القلعة البيضاء، من تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، مع الفريق بمقابل مادي كبير.

تحذير من التجديد لزيزو



وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" يجب تواجد حمزة المثلوثي في تشكيل الزمالك الأساسي، بسبب سرعاته بجانبه إجادته قطع الكرات خلف خطوط الدفاع، والوقوف على الكرة أفضل من الونش وحسام عبد المجيد، والفريق يحتاج مدافعا في يناير".



وتابعا: "الزمالك يحتاج حارس مرمى يجيد اللعب بقدمه، وسيكون هناك فارق في أداء الفريق في حالة توفر ذلك".



وعن زيزو قال: "أتمنى استمرار زيزو في الزمالك، وأنا بحبه، ولكن أرفض تجديد عقده بمقابل مادي مبالغ فيه لأنه سيتسبب في أزمة كبيرة داخل الفريق".



وأتم: "محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول، ورغم ذلك إدارة النادي تريد أن تجدد عقده وفق رؤيتها هي وليس اللاعب".

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