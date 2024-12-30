كامل الوزير: هنبدأ نجني ثمار اللي صرفناه على البنية التحتية في 2025 - أخبار كلمتك

كامل الوزير: هنبدأ نجني ثمار اللي صرفناه على البنية التحتية في 2025 - أخبار كلمتك

6 نصائح من الكهرباء لتفادي الصعق تزامنا مع سوء الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

6 نصائح من الكهرباء لتفادي الصعق تزامنا مع سوء الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

ركلة جزاء مهدرة في شوط أول سلبي بين ليتشي وكومو بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

ركلة جزاء مهدرة في شوط أول سلبي بين ليتشي وكومو بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

سلوت يعلن تفاصيل إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

سلوت يعلن تفاصيل إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

شاهد رد فعل دكة بدلاء الأهلي بعد احتساب ركلة جزاء لصالح إنبي - أخبار كلمتك

شاهد رد فعل دكة بدلاء الأهلي بعد احتساب ركلة جزاء لصالح إنبي - أخبار كلمتك

النني يقود الجزيرة لتخطي العين بركلات الترجيح والتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات - أخبار كلمتك

النني يقود الجزيرة لتخطي العين بركلات الترجيح والتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات - أخبار كلمتك

ناطق قوات طارق صالح يتحدث عن الطريقة التي اسقط بها الحوثيون السيادة الوطنية وجلبوا الخراب لليمن - أخبار كلمتك

ناطق قوات طارق صالح يتحدث عن الطريقة التي اسقط بها الحوثيون السيادة الوطنية وجلبوا الخراب لليمن - أخبار كلمتك

أيمن يونس: السوشيال ميديا لحست دماغ اللاعيبة - أخبار كلمتك

أيمن يونس: السوشيال ميديا لحست دماغ اللاعيبة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان السابق يدشن حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

وزير الإسكان السابق يدشن حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يتصدر أعلى المشاهدات على منصة شاهد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يتصدر أعلى المشاهدات على منصة شاهد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إنبي في الدوري المصري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إنبي في الدوري المصري - أخبار كلمتك

الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إنبي في الدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:21 مساءً - انتهت مباراة الأهلي أمام إنبي، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما على استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

بدأ الشوط الثاني بسيطرة واستحواذ لصالح النادي الأهلي، وفي الدقيقة 48 يتلقى أحمد نبيل كوكا بطاقة صفراء، وفي الدقيقة 51، تمريرة من مروان عطية ليسدد إمام عاشور كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

7abd631ea2.jpg
caa786842d.jpg
65e0aff146.jpg
a2af7204b7.jpg
e20789e6f9.jpg
050e9a6027.jpg

وفي الدقيقة 57 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق إمام عاشور تصدى لها الحارس بنجاح.

 

شهدت الدقيقة 66 أول تبديلات في صفوف الأهلي وبدخول حسين الشحات وسمير محمد بدلا من بيرسي تاو ومروان عطية، وفي الدقيقة 71 كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن علي رأس رامي ربيعة الذي سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى.

2467f66701.jpg
8307075b76.jpg
0dde390890.jpg
05f1025e1c.jpg
2ea23e436b.jpg
fc8bd6f0c7.jpg
08138b8d90.jpg
f6ddc541fc.jpg
18ee849448.jpg
c177f86a36.jpg
edbfea2aa1.jpg
782badc672.jpg
6da5ff473e.jpg
6162d15c85.jpg
372c0f6340.jpg

وفي الدقيقة 82 يجري الأهلي تبديل بدخول كريم الدبيس بدلا من يحيى عطية الله.

 

في الدقيقة 87 إحتسب الحكم محمود بسيوني ركلة جزاء لصالح إنبي يعد لمس الكرة يد ياسر إبراهيم، إلا أن لاعب إنبي أحمد كالوشا أطاح بها فوق العارضة، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين

كثف الأهلي من ضغطه الهجومي بحثا عن هدف الفوز، بعدما احتسب الحكم 7 دقائق وقت بدلا من الضائع، إلا أن الأهلي لم ينجح خلالها في هز شباك الفريق البترولي لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف 

d399faa07a.jpg
f8a8982971.jpg
3a303aa92e.jpg
e24e1b950a.jpg
bb3d65c52b.jpg
08c530684f.jpg
fe305d6881.jpg
05f5a9a69a.jpg
b2ad72e0f9.jpg
bf2f7ee991.jpg
ad125b00d9.jpg
af833a71fe.jpg
781d97fb13.jpg
5d091b4262.jpg
47294de353.jpg
d43e6477c5.jpg
fc6a5744e1.jpg

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم الإثنين في المباراة، المقرر أن يجمع بين الفريقين على إستاد المقاولون العرب، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل الأهلي أمام إنبي 
 

6ea8bd46a6.jpg

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

وكانن انطلقت مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء اليوم الإثنين على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

ونقلت مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.
ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

بهذه النتيجة يحتل فريق النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الزمالك المتصدر لترتيب البطولة برصيد 14 نقطة، ولكن لدي المارد الأحمر مباراة مؤجلة.

بينما يتواجد فريق إنبي في المركز الخامسعشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

البلدية ضد أبو قير، مباريات اليوم الإثنين بالجولة الـ 15 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق