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مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري والإنجليزي - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري والإنجليزي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري والإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:20 صباحاً - تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات دوريات أوروبا والدوري المصري وعلى رأسها الأهلي وإنبي.

 

الدوري المصري الممتاز


الجونة ضد بيراميدز: 5 مساء  
 إنبي ضد الأهلي 5 مساء 

زد مع بتروجيت 8 مساء 

سموحة مع فاركو 8 مساء 

الدوري الإنجليزي الممتاز


- إبسويتش تاون ضد تشيلسي: 9:45 مساء 
- أستون فيلا ضد برايتون: 9:45 مساء 
- مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد: 10:00 مساء 

الدوري الإيطالي


- كومو ضد ليتشي: 7:30 مساء 
- بولونيا ضد هيلاس فيرونا: 9:45 مساء 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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