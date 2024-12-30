مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري والإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:20 صباحاً - تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات دوريات أوروبا والدوري المصري وعلى رأسها الأهلي وإنبي.

الدوري المصري الممتاز



الجونة ضد بيراميدز: 5 مساء

إنبي ضد الأهلي 5 مساء

زد مع بتروجيت 8 مساء

سموحة مع فاركو 8 مساء

الدوري الإنجليزي الممتاز



- إبسويتش تاون ضد تشيلسي: 9:45 مساء

- أستون فيلا ضد برايتون: 9:45 مساء

- مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد: 10:00 مساء

الدوري الإيطالي



- كومو ضد ليتشي: 7:30 مساء

- بولونيا ضد هيلاس فيرونا: 9:45 مساء

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