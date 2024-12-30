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أحمد الشرع يستقبل وزير خارجية الكويت وأمين عام التعاون الخليجي فى دمشق - أخبار كلمتك

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أحمد الشرع يستقبل وزير خارجية الكويت وأمين عام التعاون الخليجي فى دمشق - أخبار كلمتك

أحمد الشرع يستقبل وزير خارجية الكويت وأمين عام التعاون الخليجي فى دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:36 مساءً - استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية أنس خطاب، وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.

وصول وزير خارجية الكويت إلى سوريا 

وكان وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله اليحيا وصل فى وقت سابق اليوم، إلى العاصمة السورية دمشق، يرافقه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي على رأس وفد رفيع المستوى،وفق وكالة الأنباء الكويتية.

 

وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن "الزيارة تأتي في إطار التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعبيراً عن تمسك دول مجلس التعاون بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورسالة مساندة لإرادة الشعب السوري الشقيق".

السعودية تدعو وزير الخارجية السوري لزيارة المملكة

من جهة أخرى، وجه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، دعوة إلى وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، لزيارة المملكة العربية السعودية فى أول زيارة خارجية له.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تلقيت دعوة رسمية من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، الأمير، فيصل بن فرحان آل سعود لزيارة المملكة.

وقال أسعد الشيباني، وفق ما نقل الناطق الرسمي باسم الحكومة السورية محمد الفيصل: أقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور وأتشرف بتمثيل بلدي بأول زيارة رسمية، ونتطلع إلى بناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في السعودية بكافة المجالات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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