شراكات دولية ودعم الطلاب ذوي الهمم.. حصاد وزارة التعليم العالي خلال أسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 10:56 صباحاً - أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا يستعرض أبرز أنشطة وإنجازات الوزارة خلال الأسبوع الماضي، حيث يعكس التقرير الجهود المبذولة لتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ودعم القضايا المجتمعية والتنموية.

الاجتماع الأول لمجلس أمناء مبادرة "تحالف وتنمية"

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بمشاركة أكاديميين ورجال صناعة وممثلي جهات حكومية. وأكد الوزير توجه الوزارة لتدويل المبادرة من خلال التوسع في الشراكات الدولية مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، وربط التعليم بالصناعة.

التعاون مع كينيا وماليزيا

على هامش منتدى اليونسكو 2024 للتعليم العالي في إفريقيا، اجتمع الوزير مع رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الكيني، لبحث سبل التعاون المشترك. كما استقبل الوزير نظيره الماليزي والسفير الماليزي بالقاهرة لمناقشة تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والماليزية وزيادة أعداد الطلاب الماليزيين في مصر.

شراكات بحثية واتفاقيات دولية

شهد وزير التعليم العالي توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة وعدد من المؤسسات الدولية لدعم منظومة المستشفيات الجامعية، خاصة في علاج الأورام.

تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

تم إدراج 48 جامعة مصرية في التصنيف العربي للجامعات لعام 2024، مما يعكس تطور منظومة التعليم العالي.

توفير عقار لعلاج مرضى التليف الكيسي

تسلم الوزير أول شحنة من عقار "ترايكافتا" لعلاج مرضى التليف الكيسي بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، لتقديمه بمستشفيات جامعة عين شمس.

إطلاق برامج جديدة في التعليم التكنولوجي

خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، تم اعتماد برامج دراسية جديدة بجامعة بني سويف التكنولوجية، تشمل تكنولوجيا السيارات الكهربية والذكاء الاصطناعي.

دعم الطلاب ذوي الهمم

اجتمع الوزير مع فريق عمل مبادرة "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم، مشيدًا بنجاح المرحلة الأولى من المبادرة في تطوير بيئة تعليمية شاملة.

تأتي هذه الإنجازات في إطار جهود وزارة التعليم العالي لتعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم والبحث العلمي دوليًا، ودعم تحقيق التنمية المستدامة.