الأهلي يكشف موقف مشاركة أشرف داري وطاهر محمد بمباراة الغد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 01:45 مساءً - أكد مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق سوف يدفع بأشرف داري أساسيا غدا أمام شباب بلوزداد الجزائري لقيادة الخط الدفاعي بجوار رامي ربيعة.

قال مصدر داخل الأهلي إن طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي سيكون جاهزا للعودة إلى التدريبات الجماعية بشكل تدريجي في النصف الثاني من شهر يناير القادم، وذلك بعد إصابته بمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدا الأحد.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة واشرف داري ويحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق

الهجوم: رضا سليم وحسين الشحات ووسام أبو علي

ويسمح النادي الأهلي لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من مرانه الختامي اليوم استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدا في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غد الأحد في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد في السادسة مساء غدا الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يختتم شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء اليوم السبت تحضيراته لمباراة الأهلي المقرر لها السادسة مساء غدا الأحد في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حيث يخوض الفريق الجزائري مرانه الأخير على ستاد القاهرة الدولي.

يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري غدا الأحد.

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستبعد كولر من قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد كلا من: عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف.

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو – رضا سليم

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا"

تاريخ مواجهات الأهلي أمام شباب بلوزداد

تقابل النادي الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد في 4 مواجهات سابقة، شهدت فوز الأهلي في مباراتين، بينما حل التعادل في مثلهما، ليكون التفوق التاريخي في المواجهات بينهما لصالح الأحمر.

والتقى الفريقان أول مرة، يوم 24 أغسطس 2001 في دور مجموعات أكبر المسابقات الأفريقية بالنسبة للأندية، وكان الفوز من نصيب "المارد الأحمر" على أرضه وبين جماهيره بنتيجة (1-0) من تسجيل اللاعب حسام غالي.

وفي لقاء الإياب الذي لعب يوم 21 أكتوبر 2001 بالجزائر، حقق الأهلي الفوز أيضًا بنفس النتيجة (0-1) بتوقيع اللاعب إبراهيم سعيد.

وجمع اللقاء الثالث بينهما خلال دور مجموعات الموسم الحالي 2023-2024، وانتهت المباراة التي أجريت، يوم 8 ديسمبر 2023 بالتعادل بينهما (0-0).

وتأتي المواجهة الأخير في فبراير لعام 2024 بدوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل 0-0.

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