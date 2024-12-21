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مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة محسن التوني عميد معهد السينما السابق «صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة محسن التوني عميد معهد السينما السابق «صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة محسن التوني عميد معهد السينما السابق «صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:06 مساءً - كشفت نقابة المهن السينمائية، عن موعد ومكان جنازة مهندس الصوت السينمائي، وعميد معهد السينما سابقا الدكتور محسن التوني خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم السبت 21 ديسمبر.

وتشيع جنازة محسن التوني، من مسجد السيدة نفسية، عقب صلاة الظهر اليوم، إلى مثواه الأخير لدفنه في مقابر العائلة.

وكانت نقابة المهن السينمائية، قالت في بيان عبر منصاتها الرقمية: «بسم الله الرحمن الرحيم، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم».

موعد ومكان جنازة محسن التوني

وتابعت: «ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل الدكتور محسن التوني، أستاذ بقسم الصوت وعميد المعهد العالي للسينما سابقا وعضو مجلس إدارة النقابة ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان».

وواصلت: «تشيع الجنازة اليوم السبت الموافق 21 / 11 / 2024 بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».

موعد ومكان جنازة محسن التوني

وفاة محسن التوني

وأعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة، وفاة مهندس الصوت السينمائي محسن التوني، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال الأمير أباظة: «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، توفي إلى رحمة الله الدكتور محسن التوني، العميد السابق للمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، اللهم اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ.

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وفاة محسن التوني عميد المعهد العالي للسينما سابقا

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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