مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة محسن التوني عميد معهد السينما السابق «صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:06 مساءً - كشفت نقابة المهن السينمائية، عن موعد ومكان جنازة مهندس الصوت السينمائي، وعميد معهد السينما سابقا الدكتور محسن التوني خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم السبت 21 ديسمبر.

وتشيع جنازة محسن التوني، من مسجد السيدة نفسية، عقب صلاة الظهر اليوم، إلى مثواه الأخير لدفنه في مقابر العائلة.

وكانت نقابة المهن السينمائية، قالت في بيان عبر منصاتها الرقمية: «بسم الله الرحمن الرحيم، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم».

وتابعت: «ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل الدكتور محسن التوني، أستاذ بقسم الصوت وعميد المعهد العالي للسينما سابقا وعضو مجلس إدارة النقابة ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان».

وواصلت: «تشيع الجنازة اليوم السبت الموافق 21 / 11 / 2024 بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».

وفاة محسن التوني

وأعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة، وفاة مهندس الصوت السينمائي محسن التوني، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال الأمير أباظة: «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، توفي إلى رحمة الله الدكتور محسن التوني، العميد السابق للمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، اللهم اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ.