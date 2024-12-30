رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة الاديب الصريمي - أخبار كلمتك

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ،برقية عزاء ومواساة الى غسان الصريمي، بوفاة والده الاديب والشاعر الكبير سلطان الصريمي الذي وفاه الاجل، اليوم الاثنين، بعد حياة حافلة بالعطاء.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه، واعضاء المجلس، والحكومة، لعائلة الفقيد الكبير، والاسرة الادبية، والثقافية، والفنية عن خالص تعازيه بوفاة الشاعر سلطان الصريمي الذي خسر اليمن برحيله أحد أهم رواده في الشعر، والفكر والادب، وحركة التنوير المطالبة بالحرية، والعدالة، والمواطنة المتساوية.

واشاد فخامة الرئيس، بمناقب الفقيد الصريمي، وارثه الخالد في المجال الادبي، والشعر الغنائي، سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه، ومحبيه الصبر والسلوان.