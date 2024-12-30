كامل الوزير: هنبدأ نجني ثمار اللي صرفناه على البنية التحتية في 2025 - أخبار كلمتك

كامل الوزير: هنبدأ نجني ثمار اللي صرفناه على البنية التحتية في 2025 - أخبار كلمتك

6 نصائح من الكهرباء لتفادي الصعق تزامنا مع سوء الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

6 نصائح من الكهرباء لتفادي الصعق تزامنا مع سوء الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

ركلة جزاء مهدرة في شوط أول سلبي بين ليتشي وكومو بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

ركلة جزاء مهدرة في شوط أول سلبي بين ليتشي وكومو بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

سلوت يعلن تفاصيل إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

سلوت يعلن تفاصيل إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

شاهد رد فعل دكة بدلاء الأهلي بعد احتساب ركلة جزاء لصالح إنبي - أخبار كلمتك

شاهد رد فعل دكة بدلاء الأهلي بعد احتساب ركلة جزاء لصالح إنبي - أخبار كلمتك

النني يقود الجزيرة لتخطي العين بركلات الترجيح والتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات - أخبار كلمتك

النني يقود الجزيرة لتخطي العين بركلات الترجيح والتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات - أخبار كلمتك

ناطق قوات طارق صالح يتحدث عن الطريقة التي اسقط بها الحوثيون السيادة الوطنية وجلبوا الخراب لليمن - أخبار كلمتك

ناطق قوات طارق صالح يتحدث عن الطريقة التي اسقط بها الحوثيون السيادة الوطنية وجلبوا الخراب لليمن - أخبار كلمتك

أيمن يونس: السوشيال ميديا لحست دماغ اللاعيبة - أخبار كلمتك

أيمن يونس: السوشيال ميديا لحست دماغ اللاعيبة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان السابق يدشن حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

وزير الإسكان السابق يدشن حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يتصدر أعلى المشاهدات على منصة شاهد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يتصدر أعلى المشاهدات على منصة شاهد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة الاديب الصريمي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة الاديب الصريمي - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة الاديب الصريمي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:43 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ،برقية عزاء ومواساة الى غسان الصريمي، بوفاة والده الاديب والشاعر الكبير سلطان الصريمي الذي وفاه الاجل، اليوم الاثنين، بعد حياة حافلة بالعطاء.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه، واعضاء المجلس، والحكومة، لعائلة الفقيد الكبير، والاسرة الادبية، والثقافية، والفنية عن خالص تعازيه بوفاة الشاعر سلطان الصريمي الذي خسر اليمن برحيله أحد أهم رواده في الشعر، والفكر والادب، وحركة التنوير المطالبة بالحرية، والعدالة، والمواطنة المتساوية.

واشاد فخامة الرئيس، بمناقب الفقيد الصريمي، وارثه الخالد في المجال الادبي، والشعر الغنائي، سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه، ومحبيه الصبر والسلوان.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

تعيين الإعلامي سمير السروري مديرا لإدارة البحوث في وزارة الإعلام - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق