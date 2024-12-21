جامعة الجلالة تنظم بازار الكريسماس «Santa’s Fair» في أجواء احتفالية مميزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:06 مساءً - نظمت جامعة الجلالة الأهلية بازار الكريسماس «Santa’s Fair» في الحرم الجامعي على مدار ثلاثة أيام، وسط أجواء احتفالية رائعة، وشهد البازار إقبالاً كبيرًا من الطلاب من مختلف الكليات، وحقق نجاحًا لافتًا بمشاركة نحو 32 مشروعًا طلابيًا متنوعًا.

ويأتي تنظيم البازار في إطار حرص الجامعة على تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها، بالإضافة إلى توفير بيئة احتفالية ترفيهية تشجع على التعاون والمشاركة.

و تم عرض مشاريع الطلاب الإبداعية والأفكار المبتكرة في جو من التفاعل، حيث قدمت الجامعة الدعم الكامل للمشاركين دون فرض أي رسوم اشتراك، مما شجعهم على المشاركة بحرية.

وضم البازار مجموعة واسعة من الأنشطة والمنتجات التي شملت هدايا وزينة وأعمالًا فنية يدوية، بالإضافة إلى أطعمة ومشروبات، فضلاً عن ألعاب ومسابقات ترفيهية تفاعلية.

وكان فريق العلاقات العامة بالجامعة هو المسؤول عن تنظيم الحدث، حيث قاموا بتوزيع الأجنحة بشكل يسهل الوصول إليها وتوفير الدعم اللوجستي الكامل للمشاركين، مما أسهم في تعزيز التواصل بين الطلاب وتحفيزهم على تطوير مشاريعهم وعرضها أمام جمهور واسع.