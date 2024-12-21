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جامعة الجلالة تنظم بازار الكريسماس «Santa’s Fair» في أجواء احتفالية مميزة - أخبار كلمتك

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جامعة الجلالة تنظم بازار الكريسماس «Santa’s Fair» في أجواء احتفالية مميزة - أخبار كلمتك

جامعة الجلالة تنظم بازار الكريسماس «Santa’s Fair» في أجواء احتفالية مميزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:06 مساءً - نظمت جامعة الجلالة الأهلية بازار الكريسماس «Santa’s Fair» في الحرم الجامعي على مدار ثلاثة أيام، وسط أجواء احتفالية رائعة، وشهد البازار إقبالاً كبيرًا من الطلاب من مختلف الكليات، وحقق نجاحًا لافتًا بمشاركة نحو 32 مشروعًا طلابيًا متنوعًا.

ويأتي تنظيم البازار في إطار حرص الجامعة على تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها، بالإضافة إلى توفير بيئة احتفالية ترفيهية تشجع على التعاون والمشاركة.

و تم عرض مشاريع الطلاب الإبداعية والأفكار المبتكرة في جو من التفاعل، حيث قدمت الجامعة الدعم الكامل للمشاركين دون فرض أي رسوم اشتراك، مما شجعهم على المشاركة بحرية.

وضم البازار مجموعة واسعة من الأنشطة والمنتجات التي شملت هدايا وزينة وأعمالًا فنية يدوية، بالإضافة إلى أطعمة ومشروبات، فضلاً عن ألعاب ومسابقات ترفيهية تفاعلية.

وكان فريق العلاقات العامة بالجامعة هو المسؤول عن تنظيم الحدث، حيث قاموا بتوزيع الأجنحة بشكل يسهل الوصول إليها وتوفير الدعم اللوجستي الكامل للمشاركين، مما أسهم في تعزيز التواصل بين الطلاب وتحفيزهم على تطوير مشاريعهم وعرضها أمام جمهور واسع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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