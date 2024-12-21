الرياضة - 02:06 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 45227 شهيدًا.. والاحتلال يرتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:06 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة إلى 45227 شهيدًا وإصابة 107573 آخرين، منذ 7 أكتوبر لعام 2023.

وأكدت الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت نحو 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 21 شهيدًا، و61 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أنه لايزال عدد من الضحايا متواجدين تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

الحرب الإسرائيلية في غزة

يذكر أن، حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية «طوفان الأقصى» ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي منتصف تلك الأحداث نفذت هدنة بين طرفي الصراع لمدة 7 أيام تقريبًا، وتم ذلك بوساطة جهود مصرية قطرية أمريكية، وشملت هذه الهدنة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأطفال والمدنيين، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتواجدين في أيدي المقاومة والاحتلال الصهيوني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ442 ردًا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر عن وقوع أكثر من 45 ألف شهيد، فذلا عن عشرات الآلاف من المصابين والمفقودين.