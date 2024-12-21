الرياضة - 02:28 - إنجازات وزارة التعليم في عهد الرئيس السيسي.. رؤية تنموية للمستقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - إنجازات وزارة التعليم في عهد الرئيس السيسي.. رؤية تنموية للمستقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ45317 شهيدًا.. والاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ45317 شهيدًا.. والاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

"القاهرة للاستثمار والتطوير": الروبيكي تستهدف تصنيع منتجات جلدية بمعايير تنافسية - أخبار كلمتك

"القاهرة للاستثمار والتطوير": الروبيكي تستهدف تصنيع منتجات جلدية بمعايير تنافسية - أخبار كلمتك

نكست يشارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم - أخبار كلمتك

نكست يشارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم - أخبار كلمتك

موعد رد مقدمات حجز برامج الحج السياحي لغير الفائزين بالقرعة - أخبار كلمتك

موعد رد مقدمات حجز برامج الحج السياحي لغير الفائزين بالقرعة - أخبار كلمتك

استنفار أمني لشرطة الاحتلال بعد عملية طعن شمال القدس - أخبار كلمتك

استنفار أمني لشرطة الاحتلال بعد عملية طعن شمال القدس - أخبار كلمتك

بطلات فيلم Sisterhood of the Traveling Pants يساندن بليك ليفلي في قضية التحرش - أخبار كلمتك

بطلات فيلم Sisterhood of the Traveling Pants يساندن بليك ليفلي في قضية التحرش - أخبار كلمتك

موقف عمر كمال من العودة لقائمة الأهلي أمام المصري - أخبار كلمتك

موقف عمر كمال من العودة لقائمة الأهلي أمام المصري - أخبار كلمتك

وصول منتخبات البطولة العربية للدراجات إلى القاهرة - أخبار كلمتك

وصول منتخبات البطولة العربية للدراجات إلى القاهرة - أخبار كلمتك

بتكليف من قائد اللواء الثالث عاصفة المندوب الطبي للواء يكرم مدير الموارد البشرية بمستشفى الملك فهد - أخبار كلمتك

بتكليف من قائد اللواء الثالث عاصفة المندوب الطبي للواء يكرم مدير الموارد البشرية بمستشفى الملك فهد - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد نفاد التذاكر.. موعد حفل ذكرى رحيل فريد الأطرش بالأوبرا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد نفاد التذاكر.. موعد حفل ذكرى رحيل فريد الأطرش بالأوبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد نفاد التذاكر.. موعد حفل ذكرى رحيل فريد الأطرش بالأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 07:16 مساءً - نفدت تذاكر حفل ذكرى رحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش، وذلك حسبما أعلنت إدارة دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يقام حفل ذكرى رحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش، غدا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويحيي الحفل فرقة عبد الحليم نويرة، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك بمشاركة كوكبة من الفنانين أبرزهم: وليد حيدر، محمود عبد الحميد، مؤمن خليل، نهاد فتحي ورحاب مطاوع.

مواقف إنسانية من حياة فريد الأطرش

ارتبط الفنان فريد الأطرش بعلاقة صداقة قوية مع الفنان عبد السلام النابلسي، وعندما مرض الأخير وعلم أنه لابد أن يخضع لجراحة في ظرف أسبوع واحد قرر أن يدفع له قيمة العملية كاملة، كما كان له العديد من المواقف الإنسانية مع النجوم.

كابوس تنبأ بوفاة فريد الأطرش

قبل وفاة الفنان فريد الأطرش بأيام قليلة، رأى كابوسًا تنبأ من خلاله بقرب دنو أجله، حيث رأى أن والدته المتوفية علياء المنذر ترتدي زي أسود وتبكي عليه.

وبالقرب منها تقف شقيقتها السيدة طرب بالحجاب الأسود وتشاركها البكاء، واستيقظ من نومه مذعورًا، وروى الكابوس لصديقته دنيز جبور، وهو يحاول أن يطمئن نفسه، قائلا: "لكن أمي لم تأخذني إليها".

صديقته حاولت تهدئته، بقولها: "متخافش يا فريد، كلنا نحلم، لكن لا شيء يتحقق من أحلامنا، يبدو أن أمك تطلب الرحمة، فصلّ لها"، لكن فريد ظل متشائمًا، وقال: "تعالِ نسافر.. أريد أن أعود لبيتي".

وفي الطائرة، التي كانت تنقله من لندن لتعيده إلى بيته في بيروت، ظل يردد عبارة واحدة فقط: "يا رب وصلني إلى بيتي.. ارحمني ولا تدعني أمت في الطائرة".

آخر حفل للمطرب فريد الأطرش

يذكر أن آخر حفل أحياه المطرب فريد الأطرش كان في بيروت مساء السبت 31 أغسطس 1974، وأطرب الحاضرين بأغنيتيه «زمان يا حب» و«يا حبايبى يا غاليين» واستمر الحفل حتى فجر الأحد، وأمطرت السماء ليصاب فريد بالتهاب رؤوى.

وبعد رحلة علاج فاشلة فى لندن، عاد إلى بيروت فى الأيام الأخيرة من ديسمبر 1947 ودخل مستشفى حياك بضاحية سن الفيل ببيروت، ورحل المطرب فريد الأطرش عن عالمنا في يوم الخميس 26 ديسمبر لعام 1974، أثناء العرض الأول لفيلمه الحادى والثلاثين «نغم فى حياتى».

اقرأ أيضاً
«حياتي الحلوة».. رامي جمال يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله

محمد رمضان يرصد 5 ملايين جنيها مكافأة لمن يعرف أغنيته الجديدة (تفاصيل)

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - 28 مليون جنيه.. إيرادات فيلم «الهنا اللي انا فيه» بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق