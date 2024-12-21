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العاصمة عدن على موعد قريب مع هذا الحدث الصارم منذ سنوات - أخبار كلمتك

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العاصمة عدن على موعد قريب مع هذا الحدث الصارم منذ سنوات - أخبار كلمتك

العاصمة عدن على موعد قريب مع هذا الحدث الصارم منذ سنوات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:07 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

أكدت مصادر انه سيتم صباح غداً تنفيذ حكم اعدام المحكوم عليه/ عفيف سالم محمد الحاج ، الذي اتهم بقتل والدته عمدًا وتقطيعها إلى نصفين مع قطع رأسها ووضعها في شنطة ، في منطقة دار المعلمين بمديرية خورمكسر عدن بتاريخ 27 ابريل 2020.

 

ويعتبر هذا أول حكم اعدام تعزيري يتم تنفيذه في مدينة عدن منذ حرب 2015 ، في حين تم تنفيذ عدد من احكام الاعدام قصاصا خلال الفترة الماضية.

يذكر ان أحد أولياء الدم قدم تنازله بعد صدور الحكم ، الا أن هذا لم يسقط حكم الاعدام لأنه صدر تعزيرا وليس قصاصا نظرا لعدم تقدم أولياء الدم بطلب القصاص أثناء جلسات سير المحاكمة ، وحكم الاعدام تعزيرا لا يملك فيه أولياء الدم حق العفو.

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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