العاصمة عدن على موعد قريب مع هذا الحدث الصارم منذ سنوات - أخبار كلمتك

أكدت مصادر انه سيتم صباح غداً تنفيذ حكم اعدام المحكوم عليه/ عفيف سالم محمد الحاج ، الذي اتهم بقتل والدته عمدًا وتقطيعها إلى نصفين مع قطع رأسها ووضعها في شنطة ، في منطقة دار المعلمين بمديرية خورمكسر عدن بتاريخ 27 ابريل 2020.

ويعتبر هذا أول حكم اعدام تعزيري يتم تنفيذه في مدينة عدن منذ حرب 2015 ، في حين تم تنفيذ عدد من احكام الاعدام قصاصا خلال الفترة الماضية.

يذكر ان أحد أولياء الدم قدم تنازله بعد صدور الحكم ، الا أن هذا لم يسقط حكم الاعدام لأنه صدر تعزيرا وليس قصاصا نظرا لعدم تقدم أولياء الدم بطلب القصاص أثناء جلسات سير المحاكمة ، وحكم الاعدام تعزيرا لا يملك فيه أولياء الدم حق العفو.