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الرياضة - 07:01 - بالزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:01 - بالزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - بالزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 07:01 مساءً - زيادة المعاشات 2025.. شهدت الأيام الأخيرة تزايدًا ملحوظاً في عمليات البحث من قبل المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، خاصة بعد قرار وزارة المالية بوجود زيادة جديدة في المعاشات بداية من العام الجديد 2025.

توفر كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد صرف زيادة المعاشات 2025، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنـــــــــــــا.

موعد صرف معاشات يناير 2025

من المقرر أن تبدأ عملية صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة في 1 يناير 2025، على أن يستمر الصرف طوال الشهر حتى نهايته، وستشمل الزيادة جميع أصحاب المعاشات الذين يستفيدون من هذا القرار.

موعد صرف زيادة المعاشات يناير 2025
موعد صرف زيادة المعاشات يناير 2025

طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2025

أصبح من السهل الآن الاستعلام عن تفاصيل معاشك الخاص من خلال عدة خطوات بسيطة عبر الإنترنت، وهي:

-الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

-الضغط على أيقونة صاحب معاش.

-اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن معاشات شهر يناير.

-الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

-إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

-الضغط على أيقونة استعلام لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

موعد صرف زيادة المعاشات يناير 2025
موعد صرف زيادة المعاشات يناير 2025

أماكن صرف معاشات يناير 2025

لتسهيل صرف المعاشات على المواطنين، تم توفير عدة أماكن لصرف معاشات يناير 2025، وتشمل:

-فروع البريد المصري.

-ماكينات الصرف الآلي ATM.

-مكاتب فوري.

-كارت ميزة.

-البنوك المتعاقدة مع الحكومة لصرف المعاشات.

-المحافظ الإلكترونية.

موعد صرف زيادة المعاشات يناير 2025
موعد صرف زيادة المعاشات يناير 2025

زيادة معاشات شهر يناير 2025

-الحد الأقصى للمعاش: 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

-الحد الأدنى للمعاش: 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه.

-الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى: 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

-الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى: 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.

موعد صرف زيادة المعاشات يناير 2025
موعد صرف زيادة المعاشات يناير 2025

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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