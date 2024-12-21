الرياضة - 07:01 - بالزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 07:01 مساءً - زيادة المعاشات 2025.. شهدت الأيام الأخيرة تزايدًا ملحوظاً في عمليات البحث من قبل المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، خاصة بعد قرار وزارة المالية بوجود زيادة جديدة في المعاشات بداية من العام الجديد 2025.

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موعد صرف معاشات يناير 2025

من المقرر أن تبدأ عملية صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة في 1 يناير 2025، على أن يستمر الصرف طوال الشهر حتى نهايته، وستشمل الزيادة جميع أصحاب المعاشات الذين يستفيدون من هذا القرار.

طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2025

أصبح من السهل الآن الاستعلام عن تفاصيل معاشك الخاص من خلال عدة خطوات بسيطة عبر الإنترنت، وهي:

-الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

-الضغط على أيقونة صاحب معاش.

-اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن معاشات شهر يناير.

-الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

-إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

-الضغط على أيقونة استعلام لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

أماكن صرف معاشات يناير 2025

لتسهيل صرف المعاشات على المواطنين، تم توفير عدة أماكن لصرف معاشات يناير 2025، وتشمل:

-فروع البريد المصري.

-ماكينات الصرف الآلي ATM.

-مكاتب فوري.

-كارت ميزة.

-البنوك المتعاقدة مع الحكومة لصرف المعاشات.

-المحافظ الإلكترونية.

زيادة معاشات شهر يناير 2025

-الحد الأقصى للمعاش: 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

-الحد الأدنى للمعاش: 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه.

-الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى: 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

-الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى: 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.