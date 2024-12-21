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مشهد يدمي القلب شبان يعتدون على جارتهم في عدن - أخبار كلمتك

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مشهد يدمي القلب شبان يعتدون على جارتهم في عدن - أخبار كلمتك

مشهد يدمي القلب شبان يعتدون على جارتهم في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:07 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث ورثة المرحومة زهر يحيى عبدالحافظ نداء استغاثة جاء فيه:
(نداء استغاثة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اخواني الاعزاء 
نحن ورثة المرحومة زهر يحيى عبدالحافظ القديمي  نشكوا من اعتداءات للجيران في عمارتنا الكائنة بجانب جمعية المفلحي في عدن 
حيث واننا نعاني من اعتداءات متكررة من تكسير للبناء وتعطيل وتخريب خزانات الماء وتوصيلات الكهرباء وتخريب اغفال الباب وغيرها وعندنا اشرطة تسجيل كدليل والشرطة لم تعمل شيء . 
وكل عمل نقوم به من صيانة للبيت يتم  تكسيره  امام الناس يستغلون فرصة كثرة عددهم ونحن لوحدنا فقط معنا واحد راجل والبقية نساء واصحاب الحق في المهجر بريطانيا.
وكيلنا الدكتور فضل عبدالله احمد لم يستطع لوحده ردعهم او الوقوف ضدهم وهم كما يبدو بلاطجة ويريدن مضايقتنا وكما يبدو يريدون العمارة بغير حق .
هل من رجال حق يقفوا معنا اينكم يا اهلنا في عدن واين اهل الجربة عزوتنا واهلنا .
نريد من يقف معنا ضد الباطل والبلطجة .
عندما نكون يد واحدة نكون قوة واذا تفرقنا سيتم الاستخفاف   بنا واحداً واحداً .
عندما اتى محمود باصرة شاكراً اختفى المعتدون وخافوا وعند غيابه رجعوا الى البلطجة .
نريد مساعدتكم لنا لإيجاد حل دائم  معهم ونريد  تعويضنا منهم  عما خسرناه خلال هذه الفترة .
ننتظر منكم ورجالكم النشامى الوقوف معنا في محنتنا هذه كل اوراقنا قانونية وسليمة ولا نريد نعتدي على احد ولا نريد نأخذ شي ليس لنا فيه حق  . 
نريد بالنظام والقانون حماية حقنا ونحن بالغربة لكن مافي نظام وقانون في الوقت الحاضر .
اولاد وبنات المرحومة زهر يحيى عبدالحافظ القديمي .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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