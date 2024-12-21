نيوكاسل يكتسح إيبسوتش تاون برباعية في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد أمام إيبسوتش تاون بفوز الأول برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رباعية نيوكاسل كل من إيساك هاتريك ثلاثة أهداف وداني مارفي هدف.

ترتيب الفريقين

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في يستمر إيبسوتش تاون بقيادة لاعبه المصري سام مرسي في المعاناة في مؤخرة الترتيب.

فاز فريق أستون فيلا على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

وأحرز هدف استون فيلا الأول اللاعب جون دوران في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول فيما ضاعف النتيجة روجيرز في الدقيقة 65 قبل أن يسجل فودين هدفًا شرفيًا للسيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

تشكيل مانشستر سيتي

تشكيل أستون فيلا



ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة يحتل أستون فيلا المركز الخامس برصيد 28 نقطة في الدوري الإنجليزي فيما يحتل مانشستر سيتي المركز السادس برصيد 27 نقطة.

تراجع أداء مانشستر سيتي

وشهد أداء مانشستر سيتي تراجعًا ملحوظًا هذا الموسم، حيث تراجع عن صدارة الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول وتشيلسي وأرسنال.

كما تأثر أداء الفريق في دوري أبطال أوروبا، مما أثار تساؤلات حول مستقبل المدرب بيب جوارديولا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.