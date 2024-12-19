جدول اجتماعات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - أعلن الفيدرالي الأمريكي، عن جدول اجتماعات لجنة السياسية الفيدرالية، لحسم أسعار الفائدة خلال عام 2024، والتي سوف يتم خلالها تحديد توجهات الفيدرالي والسياسة النقدية الأمريكية خلال العام المقبل.

ومن المقرر أن يعقد الفيدرالي 8 اجتماعات في العام 2025، بينما تستطيع لجنة السوق المفتوحة تحديث أسعار الفائدة متى شاءت، فيما إذا كان أداء الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فمن المرجح أن تلتزم اللجنة بجدول الاجتماعات لتحديد أسعار الفائدة.

الفيدرالي الأمريكي، كلمتك

مواعيد اجتماعات الفيدرالي الأمريكي

وجاء جدول اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحديد الفائدة في 2025 كالتالي:

28 - 29 يناير

18 – 19 مارس

6 – 7 مايو

17 – 18 يونيو

29 – 30 يوليو

16 – 17 سبتمبر

28 - 29 أكتوبر

9 – 10 ديسمبر

اجتماعات الفيدرالي المهمة في 2025

ومن المتوقع أن يكون من بين هذه الاجتماعات، اجتماعات مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر أكثر أهمية لأن صناع السياسات في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيعملون على تحديث توقعاتهم الاقتصادية. وستصاحب جميع القرارات بيانات ومؤتمرات صحفية مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وسيتم إصدار محاضر الاجتماعات بعد ثلاثة أسابيع من الحدث.

الفيدرالي يقرر خفض أسعار الفائدة

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أعلن أمس الأربعاء، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، بنحو 25 نقطة أساس، إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، في آخر اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام بشأن سياسة الفائدة وأيضًا آخر اجتماعات الفيدرالي في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

معدلات التضخم فى الولايات المتحدة

يأتي ذلك رغم ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 2.7% خلال شهر نوفمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وابتعاده عن مستهدف الاحتياطي الفدرالي له عند مستوى 2%.

جاء الخفض وفقا لتوقعات السوق

جاء قرار الخفض وفقًا لتوقعات السوق، لكن عدم اليقين يسيطر على توقعات الفائدة في الفدرالي خلال العام 2025 في ظل السياسات الاقتصادية التي يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترامب تنفيذها خلال فترته الرئاسية الثانية والتي تهدد برفع الضغوط التضخمية، خاصة وسط تعهدات بفرض رسوم جمركية سواء على الواردات بشكل عام أو على دول بعينها. ويأتي ذلك إلى جانب المخاوف من محاولات محتملة لتدخل ترامب في قرارات الفيدرالي وحدوث خلافات بينه وبين رئيس الفدرالي جيروم باول.

التصويت على الخفض

صوت لصالح خفض اسعار الفائدة فى مجلس الفيدرالي الأمريكى بنحو 11 صوتًا مقابل صوت واحد فقط أبدى معارضته.

وقالت لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي إنه من المتوقع أن يتم خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام القادم.





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